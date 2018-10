Trond Sollied, succestrainer met een handleiding: portret van de man die het ooit zo fiere Lokeren uit het moeras moet halen Frank Dekeyser

29 oktober 2018

15u13

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch Voetbal Trond Sollied volgt Peter Maes op als trainer van Sporting Lokeren. Het wordt zijn eerste job als hoofdcoach in vijf jaar tijd. Succestrainer met een handleiding.

***



April 2015: “Sollied staat op het lijstje van KV Oostende om Vanderbiest op te volgen.”

Maart 2016: “Sollied praatte met Beerschot-Wilrijk.”

Maart 2017: “Sollied is in beeld om bondscoach te worden van het Chinese Olympische voetbalploeg.”

Juni 2017: “Sollied wordt genoemd bij STVV als opvolger van Ivan Leko.”

Zelfs de Nederlandse hoofdklasser Hoek had in 2015 een gesprek met de Noorse trainer. Allemaal stuitten ze op een ‘njet’ van Sollied. Ofwel was de tijd niet rijp, ofwel had hij er geen zin in, of hij haalde er simpelweg zijn neus voor op. Raar karaktertje. Recht door zee, dwars door alles heen.

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN