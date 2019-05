Trebel: “Rode kaart is volledig mijn schuld” - Marin: “Hier heb ik geen woorden voor” YP

05 mei 2019

16u50

Bron: Play Sports 0 Play-off 1 Anderlecht weet weer wat winnen is na de 2-1-zege van vanmiddag tegen Standard. Bij paars-wit toonden Cobbaut en Trebel zich na afloop meer dan tevreden, Standard-middenvelder Marin zakte dan weer net niet door de grond van schaamte.

Elias Cobbaut kreeg nog een keertje zijn kans bij Anderlecht op de linksachter, en hij beschaamde het vertrouwen niet. Al herkende hij dat het een loodzware wedstrijd was door de vroege uitsluiting van Sebastiaan Bornauw. “Dit hebben we voor elkaar gekregen door één team te vormen. De hele ploeg heeft zich getoond, we hebben gestreden. Ongelofelijk dit, ik ben heel blij en trots op wat we vandaag gepresteerd hebben. Ikzelf zat kapot bij mijn wissel, ik kon niet meer vooruit. Ik vroeg dus zelf om mijn wissel. Die staande ovatie? Het deed enorm veel deugd dat de fans mijn inspanningen apprecieerden, nu op naar de volgende. Als ik mijn kans krijg, moet ik ze pakken, dus ik heb zo goed mogelijk mijn best gedaan. Ik kom uit een zware periode met veel blessureleed, maar ik ben blij dat ik terug op het veld sta en met een zege kan eindigen.”

Adrien Trebel speelde tegen zijn ex-ploeg, maar gaf na afloop toe boter op het hoofd te hebben bij de rode kaart van Sebastiaan Bornauw. “Die rode kaart is mijn schuld. Mijn inspelen was slecht, waarna Bornauw niet anders kon dan de fout te maken. Nadien waren we heel geconcentreerd, we hebben gevochten voor elke bal en slaagden erin fysisch te overleven. Dit waren we aan onszelf verplicht na zo’n seizoen. Dat was ook waar de trainer op gehamerd had. Dat de bal bij die tweede goal misschien niet werd aangeraakt? Ach, het was doelpunt, dat is het belangrijkste.”

Een heel ander geluid uit het verliezende kamp, want Razvan Marin schaamde zich duidelijk voor de camera’s van Play Sports. “Ik heb hier geen woorden voor, we hebben niks te vertellen. Ik ben teleurgesteld. Normaal moet je deze wedstrijd altijd winnen, maar nu moeten we verder. Het is tijd om wakker te worden, willen we er nog iets van maken in de laatste wedstrijden van het seizoen. Wat het probleem is? Ik heb er geen flauw idee van. We zullen de match analyseren, maar momenteel hebben we niet het minste recht van spreken. Bij de start van de play-offs was het best nog oké, maar ik weet niet wat er de laatste tijd met ons aan de hand is. We speelden heel erg slecht, niks liep zoals dat zou moeten.”