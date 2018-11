Trebel na verrassende basisplaats en belangrijke goal: “Ik hoop dat ik de match tegen Fenerbahçe haal” Jan Mosselmans

05 november 2018

09u26 0 Belgisch Voetbal Vorige week leek een operatie aan de adductoren nog dwingend en dringend, een afwezigheid van twee maanden onafwendbaar. Gisteren verrees Adrien Trebel bij het scoren van het tweede en winnende Anderlecht-doelpunt uit de doden. “Of ik morgen nog zal kunnen stappen, is iets anders.”

“Adrien moet onder het mes. We zijn alleen nog aan het bekijken welke ingreep precies moet worden uitgevoerd”, zei Hein Vanhaezebrouck op zijn persbabbel vorige vrijdag. Maar twee dagen later stond Trebel wel gewoon in de basis.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN