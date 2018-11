Transferverbod voor Anderlecht? ‘Football Leaks’ maakt gewag van transfers van vier minderjarige spelers, waaronder Mbemba MH

10 november 2018

09u35

Bron: De Standaard 0 Belgisch Voetbal Er hangt Anderlecht een boete en een transferverbod boven het hoofd. Reden: de transfers van Chancel Mbemba en drie andere -op dat moment- minderjarige spelers. Zo maakte De Standaard vandaag bekend op basis van documenten van Football Leaks.

Toen Anderlecht in 2011 Mbemba wegplukte bij FC MK Etancheité (Congo), was hij nog maar zeventien jaar oud - een overtreding tegen het verbod van internationale transfers van minderjarige spelers. De Belgische recordkampioen zou daarbovenop niet alle gevraagde documenten overgemaakt hebben aan de FIFA. Daarnaast trokken ook Patrick Tshiani (16), Stefan Cojocaru (15) en Bimar Magar (16) op minderjarige leeftijd naar het Astridpark. De FIFA legt Anderlecht op basis daarvan een boete van zo’n 188.000 euro op plus een transferverbod van één mercato, zo luidt het.

Niet alleen Anderlecht overtrad de regels omtrent transfers van minderjarigen. Ook andere Belgische clubs worden door de FIFA geviseerd. Over welke clubs het nog gaat, is vooralsnog onduidelijk. Volgens De Standaard repliceerden de clubs in kwestie “arrogant”.

Bimar Magar

Dat is nog niet alles. Ook het verhaal rond de Nepalees Bimar Magar doet de wenkbrauwen fronsen. Magar kwam in 2014 uit voor de U17 van Anderlecht, maar de Brusselse club vertelde in datzelfde jaar aan het ‘Integrity and Compliance’-departement van de FIFA dat het de speler niet kende. Anderlecht zou “verbaasd” gereageerd hebben op vragen over de youngster, die destijds in eigen land bekend stond als een toptalent.