Transferverbod voor Anderlecht? ‘Football Leaks’ maakt gewag van transfers van vier minderjarige spelers, waaronder Mbemba MH

10 november 2018

09u35

Bron: De Standaard/Belga 54 Belgisch Voetbal Er hangt Anderlecht een boete en een transferverbod boven het hoofd. Reden: de transfers van Chancel Mbemba en drie andere -op dat moment- minderjarige spelers. Zo maakte De Standaard vandaag bekend op basis van documenten van Football Leaks.

De Standaard stelt dat Anderlecht een boete van 215.000 Zwitserse frank (omgerekend 188.000 euro) en een transferverbod voor één transfer­periode riskeert. Volgens het ‘Integrity and Compliance’-departement (I&C) van de FIFA zijn de transfers naar Anderlecht van de ­Congolees Chancel Mbemba (in 2011, als 17-jarige), de Roemeen Dragos Stefan Cojocaru (in 2012, als 15-jarige), de Amerikaan ­Patrick Tshiani (in 2011, als 16-jarige) en de ­Nepalees Bimar Magar (in 2014, als 16-jarige) problematisch verlopen.

Opmerkelijk: het onderzoek naar Anderlecht werd al in 2015 afgerond, aldus De Standaard. Het I&C heeft het dossier intern doorgegeven zodat het klaargemaakt kon worden voor het disciplinair comité. Dat ­beslist over de zaak en een even­tuele straf. Maar in januari dit jaar was er, volgens de Football-Leaks-documenten, nog geen uitspraak van het disciplinair comité. Het is onduidelijk of er sindsdien beweging in de zaak is gekomen. De FIFA en Anderlecht weigerden daarover vragen te beantwoorden.

Volgens de FIFA is België trouwens een probleemgeval met betrekking tot transfers van minderjarigen. Kimberly Morris, hoofd van het I&C, vermeldt in januari 2018 in een e-mail aan collega’s dat België en Engeland twee landen zijn met “systematische inbreuken” tegen de regelgeving. Er zouden, naast de zaak tegen Anderlecht, nog hangende zaken zijn tegen andere Belgische clubs.

Bimar Magar

Ook het verhaal rond de Nepalees Bimar Magar doet de wenkbrauwen fronsen. Magar kwam in 2014 uit voor de U17 van Anderlecht, maar de Brusselse club vertelde in datzelfde jaar aan het ‘Integrity and Compliance’-departement van de FIFA dat het de speler niet kende. Anderlecht zou “verbaasd” gereageerd hebben op vragen over de youngster, die destijds in eigen land bekend stond als een toptalent.

Ook zou er bij de FIFA een groot dossier over Chelsea liggen. De club zou 19 spelers, onder wie 14 minderjarigen, niet volgens de regels hebben getransfereerd. Het I&C stelt een boete voor van 500.000 Zwitserse frank (439.000 euro) en een transferverbod voor vier transferperioden.

