TransferTalk. Zulte Waregem dicht bij Sylla (AA Gent) - Zoon van Gudjohnsen tekent bij Real Madrid De voetbalredactie

07 augustus 2018

08u50 0 Belgisch Voetbal Het nieuwe voetbalseizoen is intussen afgetrapt, maar toch trekken sommige clubs nog graag hun geldbuidel open. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar het Oosten en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Zoon van Eidur Gudjohnsen tekent bij Real Madrid

Is de opvolging van Eidur Gudjohnsen verzekerd? De IJslander die onder meer uitkwam voor Chelsea, Barcelona, Cercle Brugge en Club Brugge zag gisteren zijn zoon Andri bij Real Madrid tekenen. "Ik ben trots dat ik mag aankondigen dat ik voor Real Madrid heb getekend", schreef de 16-jarige Andri op Instagram.

Very excited and proud to announce that I have signed with @realmadrid! Looking forward to the future ⚪️. Muy emocionado y orgulloso de anunciar que he firmado con @realmadrid! Que empiece ⚪️😏 Een foto die is geplaatst door null (@) op 06 aug 2018 om 21:59 CEST

Zulte Waregem dicht bij Sylla

Essevee heeft zijn aanvallende versterking bijna beet. Als de laatste details uitgeklaard geraken, verhuurt AA Gent Mamadou Sylla (24) aan Zulte Waregem. De fusieclub dwong ook een aankoopoptie af. Bij de Buffalo’s, die een jaar geleden nog 3,8 miljoen neertelden voor de spits, is de Senegalees overbodig. Hij kon in de Ghelamco Arena nooit zijn hoge prijskaartje rechtvaardigen: in 32 wedstrijden scoorde Sylla amper twee doelpunten. Bij Zulte Waregem moet de voormalige sensatie van Eupen een complementair duo vormen met topschutter Hamdi Harbaoui. (VDVJ/PJC)

Frans toptalent naar Cercle

Ondanks interesse van Arsenal en Manchester City verlengt het Franse toptalent Nabil Alioui (19) zijn contract bij AS Monaco. De spits landt echter vandaag op Zaventem om vervolgens bij Cercle Brugge medische tests af te leggen en een éénjarige verbintenis te tekenen. (LUVM)