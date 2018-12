TransferTalk. Gent zet zinnen op Noor van 9 miljoen - “Chelsea betaalt 50 miljoen voor Pulisic” - De Norre bijna van Genk De voetbalredactie

29 december 2018

12u41 2

“Chelsea betaalt 50 miljoen voor Pulisic”

Het Duitse BILD weet het zeker: Christian Pulisic verkast in de zomer naar Chelsea. De Blues uit Londen zouden zo’n 50 miljoen euro neertellen voor de Amerikaanse winger, die het seizoen uitdoet bij Dortmund. De 20-jarige Pulisic staat te boek als een groot talent. Hij scoorde in het Champions League-treffen met Club Brugge nog het beslissende doelpunt in het Jan Breydelstadion (0-1).

Sörloth en Butez in beeld bij AA Gent

AA Gent denkt aan Alexander Sörloth (23), een Noorse spits, die in 2017 onder Jess Thorup 10 goals in 19 matchen maakte voor FC Midtjylland. Crystal Palace betaalde 9 miljoen voor hem, maar zou Sörloth eventueel op huurbasis naar AA Gent willen laten gaan. Sörloth (1m95, 95 kg) speelde al 17 keer voor de Noorse nationale ploeg. In de zoektocht naar een nieuwe doelman volgt Gent ook het spoor van Jean Butez (23). De doelman van Moeskroen werd intensief gescout. Kaminski zou nog steeds te duur uitvallen. Kortrijk moet de helft van de transfersom afstaan aan Anderlecht, waardoor de club een hoge prijs vraagt. (RN/KTH)

Genk stap dichter bij De Norre

De onderhandelingen tussen Racing Genk en STVV over de Casper De Norre (21) schieten verder op. Beide clubs zijn het min of meer eens over een deal die met bonussen kan oplopen tot 4 miljoen euro. Voor De Norre ligt in Genk een contract tot midden 2023 klaar. De deal moet nog op papier gezet worden en kan begin 2019 officieel gemaakt worden. (NP/SJH)

KVO doet De Sutter contractvoorstel

Na wekenlang proefdraaien weet Tom De Sutter waar hij aan toe is. De 33-jarige aanvaller kan in principe een contract ondertekenen bij KV Oostende tot het einde van dit seizoen, maar enkel en alleen als er na 1 januari één van de huidige aanvallers vertrekt. In afwachting daarvan wil de kustploeg De Sutter meenemen op stage naar het Spaanse Murcia, waar de spits verder naar zijn beste niveau kan toewerken.

Het lot van De Sutter is dus afhankelijk van de verkoop van Zivkovic, Guri of Sakala - de drie aanvallers die allesbehalve aan de vereisten voldoen. Guri en Sakala zijn miskopen, Zivkovic hielp KVO met enkele goals in de beker, maar was in de competitie (3 goals) amper belangrijk. Toch staat hij op de radar van Dinamo Kiev, dat de Nederlandse Serviër de voorbije weken meermaals gescout heeft. De Sutter houdt zijn antwoord voorlopig in beraad, al lijkt hij op het eerste gezicht wel oor te hebben naar het contractvoorstel. (TTV)

Batshuayi wacht af, Crystal Palace zeker geen optie

Op vakantie in Miami wacht Michy Batshuayi (25) zijn toekomst af. Valencia heeft de huurovereenkomst nog altijd niet definitief opgezegd. “Alles hangt van de spelers af”, zegt coach Marcelino. Eén optie mag Batsman alvast schrappen: Crystal Palace. De club wil niet langer wachten en heeft zijn pijlen gericht op een jongere, kneedbaardere spits: Dominic Solanke van Liverpool. Chelsea had Batshuayi zelf aangeboden bij Palace en de clubleiding beschouwde hem eerst als een interessante piste, maar na onderling overleg zag ze toch van hem af. Onder andere AS Roma, AC Milan en Marseille volgen de situatie. Batshuayi bracht de voorbije maanden bij Valencia niet wat er van hem verwacht werd. Hij pendelde tussen bank en basis. (KTH)