TransferTalk. Genk laat Ndongala naar APOEL Nicosia vertrekken - Beerschot haalt Japanse aanvaller

18 augustus 2020

Beerschot haalt Japanse aanvaller Suzuki

Het hing al even in de lucht en is nu ook rond. Beerschot versterkt zich met de Japanse aanvaller Musashi Suzuki. De 26-jarige spits lag in eigen land nog een jaar onder contract bij Sapporo, maar de onderhandelingen evolueerden gunstig. Suzuki is een zevenvoudig Japans international. Hij scoorde ook al één keer voor zijn land. Beerschot wordt voor de aanvaller zijn eerste club buiten de eigen landsgrenzen.

Ndongala verlaat Genk voor APOEL Nicosia

Dieumerci Ndongala (29) ruilt Racing Genk voor de Cypriotische club APOEL Nicosia. Dat melden de Limburgers. Het voorbije half jaar werd de winger, die zowel de Belgische als Congolese nationaliteit heeft, gehuurd door het Turkse Kasimpasa. Daar kwam hij tot twee doelpunten in 16 wedstrijden.

In januari 2018 nam Genk Ndongala op huurbasis over van Standard, om hem in juli van dat jaar definitief over te nemen. Hij maakte deel uit van de ploeg die in het seizoen 2018-2019 landskampioen werd. Ndongala speelde 77 wedstrijden voor Genk. Daarin scoorde hij elf keer. Voorheen trad het jeugdproduct van Standard aan voor achtereenvolgens het Luxemburgse Jeunesse d’Esch (2011-2013), La Louvière (2013-2014), Charleroi (2014-2016) en AA Gent (2016-2017).

Dieumerci Ndongala verhuist definitief naar APOEL Nicosia in Cyprus. Dank voor de mooie momenten 'Didi', en veel succes! 🙏👋🔵⚪️#krcgenk #mijnploeg pic.twitter.com/PGxAOGgaUN KRC Genk(@ KRCGenkofficial) link

Charleroi leent Chris Bedia uit aan Sochaux

Charleroi leent aanvaller Chris Bedia (24) dit seizoen opnieuw uit aan een Franse tweedeklasser, deze keer FC Sochaux. In de overeenkomst is een aankoopoptie opgenomen. Dat hebben de Carolo’s dinsdag bekendgemaakt.

De Ivoriaan speelde het voorbije seizoen al op huurbasis in de Ligue 2, voor Troyes. Het seizoen voordien werd hij uitgeleend aan Zulte Waregem. Bedia werd in de zomer van 2016 door Charleroi weggeplukt bij Tours. Bij de Henegouwers was hij tot dusver goed voor acht goals in 75 wedstrijden.

👋 Notre attaquant Ivoirien, Chris Bedia, jouera pour le @FCSM_officiel , la saison prochaine ! 🤝#RCSC #BonneChanceLeB #Prêt #Mercato



👉https://t.co/Q05MFKhrbl pic.twitter.com/U8hS1PCkNX RCSC Officiel(@ SportCharleroi) link