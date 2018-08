TransferTalk (7/8). Fulham haalt concurrent voor Odoi - Celtic wil Denayer - Bournemouth breekt transferrecord voor Colombiaanse WK-ganger De voetbalredactie

07 augustus 2018

23u14 0 Belgisch Voetbal Het nieuwe voetbalseizoen is intussen afgetrapt, maar toch trekken sommige clubs nog graag hun geldbuidel open. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar het Oosten en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Colombiaanse WK-ganger tekent voor clubrecord bij Bournemouth

Bournemouth heeft diep in de geldbuidel getast om middenvelder Jefferson Lerma los te weken bij het Spaanse Levante. De Colombiaanse WK-ganger tekende in de Engelse badplaats een contract voor vijf seizoenen. Dat maakte Bournemouth bekend.

Volgens Britse media zou er met de overgang van de 23-jarige Lerma 25 miljoen pond (27,9 miljoen euro) gemoeid zijn. Dat is meer dan het recordbedrag dat vorig jaar betaald werd om Nathan Ake over te nemen van Chelsea. Bournemouth legde voor de Nederlandse verdediger toen 20 miljoen pond (22,3 miljoen euro) op tafel. "The Cherries" bevestigden de transferbedragen evenwel niet.

"Ik heb altijd gehouden van de voetbalstijl in de Premier League. Ik ben heel blij dat ik deze kans krijg", reageerde Lerma, die in 2015 door Levante werd weggeplukt bij zijn jeugdclub Huila. Op zijn teller staan negen caps voor het Colombiaanse elftal. Lerma speelde op het afgelopen WK in Rusland alle vier de wedstrijden van Colombia, dat in de achtste finales na verlengingen sneuvelde tegen Engeland. Coach Eddie Howe loodste Bournemouth vorig seizoen naar de twaalfde plek in de Premier League.

Chambers naar Fulham

Promovendus Fulham heeft zich voor het komende seizoen verzekerd van de diensten van Calum Chambers. De 23-jarige verdediger wordt voor één seizoen gehuurd van Arsenal, zo maakten beide clubs bekend.

Chambers zal bij Fulham de concurrentie moeten aangaan met onder meer Denis Odoi. Beiden kunnen zowel als centrale verdediger, maar ook als rechtsachter uit de voeten.

Chambers genoot zijn jeugdopleiding bij Southampton en werd in 2014 weggeplukt door Arsenal. Bij de Gunners kwam de verdediger in twee seizoenen tot 83 wedstrijden. Vorig jaar werd Chambers al uitgeleend aan Middlesbrough, dat de concurrentiestrijd voor de promotie in de Championship verloor van Fulham.

"Ik heb Fulham afgelopen seizoen regelmatig zien spelen en ik hou van hun speelstijl. Er staat een goede coach aan het roer, het is een geweldige club en ik kijk enorm uit naar komend seizoen", aldus Chambers op de website van Fulham. Arsenal-trainer Unai Emery acht de uitleenbeurt "belangrijk voor Chambers ontwikkeling".

Na Jean Michaël Seri, Maxime Le Merchand (beiden OGC Nice), Alfie Mawson (Swansea City), Aleksandar Mitrovic (Newcastle United), Fabri (Besiktas) en André Schurrle (gehuurd van Borussia Dortmund) is Chambers de zevende zomeraanwinst voor de nieuwkomer in de Premier League.

.@CalumChambers95 is a ⚪️! 😁



Let's have your messages for our new centre back! #MAGICAL pic.twitter.com/xwrQz8aAvo Fulham Football Club(@ FulhamFC) link

Fiorentina huurt Marko Pjaca van Juventus

Marko Pjaca draagt volgend seizoen het shirt van Fiorentina. De 23-jarige Kroaat, die vorige maand inviel tijdens de verloren WK-finale tegen Frankrijk, wordt voor één seizoen uitgeleend door Juventus.

Pjaca ruilde in de zomer van 2016 Dinamo Zagreb in voor Juventus, maar daar kwam hij door de moordende concurrentie maar weinig aan spelen toe. De linksbuiten, die ook op de rechterflank uit de voeten kan, werd afgelopen winter dan ook voor zes maanden uitgeleend aan Schalke 04. Ook Anderlecht toonde toen interesse in hem.

Pjaca zal in principe geen rechtstreekse concurrent worden voor onze landgenoot Kevin Mirallas, die de rechterflank verkiest boven de linker.

AS Monaco leent ex-Standard-huurling Boschilia opnieuw uit

AS Monaco leent Gabriel Boschilia opnieuw uit. De Braziliaanse linksbuiten, nog altijd maar 22, zal komend seizoen uitkomen voor FC Nantes, het team van landgenoten Joris Kayembe en Yassine El Ghanassy. De Monegasken verlengden eerst wel zijn contract tot 2021.

Monaco betaalde in 2015 zo'n negen miljoen euro voor Boschilia, maar veel speeltijd kreeg de Braziliaan nog niet in het prinsdom. Boschilia werd in de tweede helft van het seizoen 2015/16 uitgeleend aan Standard, waarmee hij toen de Beker van België won. Vorig seizoen kwam Boschilia slechts aan 155 officiële speelminuten voor Monaco, mede vanwege een kruisbandverrekking. Om hem wat meer ervaring te laten opdoen, wordt de aanvaller nu dus uitgeleend aan FC Nantes. Dat Monaco desondanks vertrouwen heeft in Boschilia, blijkt uit het feit dat zijn contract ter gelegenheid van de uitleenbeurt werd opengebroken tot 2021

Celtic wil Denayer

Krijgen we een Belgisch centraal duo achterin bij Celtic Glasgow? De Schotse kampioen weigert enerzijds een bod op Rode Duivel Dedryck Boyata van Fulham, dat terug naar de Premier League gepromoveerd is. Anderzijds tonen de 'Hoops' van coach Brendan Rodgers verregaande interesse in Jason Denayer. De centrale verdediger is nog steeds eigendom van Manchester City, dat hem de afgelopen seizoenen uitleende aan Galatasaray, Sunderland en het voorbije seizoen opnieuw Galatasaray. Denayer kent alvast Celtic Park: hij speelde er in het seizoen 2014-2015 ook op uitleenbasis. Voor de Rode Duivels verzamelde hij 8 caps tot hij na het EK-debacle tegen Wales uit beeld verdween. (RN/PJC)

Courtois dichter bij Real Madrid

Goed nieuws vanuit Londen voor Thibaut Courtois. Chelsea staat dicht bij een transfer van Kepa, doelman van Athletic de Bilbao, voor maar liefst 80 miljoen euro. Dat maakt de weg vrij voor een overgang van Chelsea naar Real Madrid voor onze nationale nummer één. Die heeft al een persoonlijk akkoord met de 'Koninklijke' zodat een definitieve overgang nu snel kan afgerond worden. Lees er alles over HIER.

Parma haalt drietal op bij Inter Milaan

Parma Calcio 1913 heeft zichzelf voor zijn terugkeer naar de Serie A getrakteerd op drie spelers van Inter Milaan. Jonathan Biabiany, Federico Dimarco en Alessandro Bastoni ruilen alle drie Internazionale voor Parma: Dimarco en Bastoni op uitleenbasis, Biabiany definitief.

Inter Milaan kocht deze zomer goed in: onder meer Radja Nainggolan, Sime Vrsaljko en Stefan de Vrij werden naar San Siro gehaald. De achttienvoudige landskampioen wilde dus ook wat uitgaande transfers realiseren en vond daar met promovendus Parma een goede partner in. Federico Dimarco (een 20-jarige linkerverdediger) en Alessandro Bastoni (een 19-jarige centrale verdediger) worden voor één seizoen uitgeleend, terwijl de 30-jarige rechtervleugelaanvaller Jonathan Biabiany voor 1,5 miljoen euro de definitieve overstap maakt.

Bolt in Australië

In de jacht op een contract als profvoetballer is Usain Bolt in Australië neergestreken. De olympisch sprintkampioen traint mee met het Australische Central Coast Mariners. De Jamaicaan heeft al eerder geprobeerd een contract te verdienen bij Borussia Dortmund, het Zuid-Afrikaanse Mamelodi Sundowns en het Noorse Stromsgodset, maar daar had hij geen succes. "Het is mijn droom om profvoetballer te worden en ik weet dat ik hard moet werken en trainen om op het juiste niveau te komen", aldus Bolt.

Genkse miskoop keert terug naar Italië

Pierre Desiré Zebli keert terug naar de Serie B. RC Genk haalde de Ivoriaanse middenvelder in januari 2017 voor zo'n vier miljoen euro naar de Luminus Arena, maar anderhalf jaar later speelde Zebli nog geen minuut mee bij de Limburgers. Hij wordt nu voor één seizoen uitgeleend aan de Italiaanse tweedeklasser Ascoli, dat ook een optie tot aankoop in het contract kon afdwingen.

Zebli maakte zijn debuut in het profvoetbal bij Perugia, dat hem in 2015 overnam van Inter Milaan. RC Genk plukte Zebli daar anderhalf jaar geleden voor een stevig bedrag weg - zo'n 4 miljoen euro, destijds een mede-clubrecord. De 20-jarige verdedigende middenvelder kwam sindsdien enkel in de media toen hij drie maanden aan de kant moest blijven nadat hij glasscherven in het oog gekregen had. RC Genk hoopt dankzij de uitleenbeurt op termijn nog een deel van het geïnvesteerde bedrag in Zebli te recupereren.

Leverkusen kondigt komst Thelin aan

Isaac Kiese Thelin verkast, zoals gisteren al gemeld, naar Bayer Leverkusen. De Duitse subtopper huurt de Anderlecht-spits voor één seizoen, maar in theorie gaat het om een definitieve transfer. Er is een aankoopverplichting van 6 miljoen euro opgenomen in de deal.

Thelin arriveerde in januari 2017 op huurbasis in het Astridpark, maar verder dan een Europese goal tegen Zenit Sint-Petersburg en een doelpunt in de overbodige competitiewedstrijd tegen KV Oostende kwam hij niet. Anderlecht kocht hem in de zomer van 2017 desondanks definitief over van Bordeaux. Thelin werd onmiddellijk gestald bij Waasland-Beveren, waar hij 19 competitiegoals scoorde. De Zweed, die Anderlecht destijds zo'n kleine 3 miljoen euro kostte, zou paars-wit op het einde van het seizoen zes miljoen euro opleveren.

"Leverkusen is een mooie club met een grote geschiedenis. Voor het komende seizoen heeft de club grote doelen gesteld en om die te bereiken, wil ik mijn steentje bijdragen", aldus Thelin, die bij Leverkusen het rugnummer elf overneemt van clubicoon Stefan Kießling.

Herzlich willkommen unterm Bayer-Kreuz, Isaac #KieseThelin! 👋#Werkself ⚫🔴 #Bayer04 #StärkeBayer pic.twitter.com/Hs7kcHzZCD Bayer 04 Leverkusen(@ bayer04fussball) link

Joe Hart neemt na twaalf jaar definitief afscheid van Manchester City

De relatie tussen Joe Hart en Manchester City is na twaalf jaar ten einde. Het 31-jarige sluitstuk werd de voorbije twee seizoenen telkens uitgeleend (aan Torino en West Ham United), maar vertrekt nu definitief naar Burnley. Het team van Rode Duivel Steven Defour. In 2006 tekende Joe Hart voor Manchester City, hij zou uiteindelijk 348 officiële duels spelen voor de Citizens. Bij Burnley gaat Hart nu de concurrentie aan met Nick Pope en Tom Heaton. Zij liggen voorlopig allebei in de lappenmand.

Joe joined as a young lad from Shrewsbury and leaves as a City legend. When you look at the club he joined and the club as it is now, we have come so far during his time in Manchester and Joe has been a huge part of that. Those saves against Dortmund and Barcelona, that hug with Gael in 2012, these are moments we won’t ever forget. It’s been an absolute pleasure to play alongside a friend and a true leader for so many years and I know I speak on behalf of every City fan when I say I hope he means as much to his next club as he has meant to us. #HartDog #ManCity #Legend Een foto die is geplaatst door null (@vincentkompany) op 07 aug 2018 om 13:30 CEST

Once a Blue... 💙 #mancity pic.twitter.com/1mBmqTyU1L Manchester City(@ ManCity) link

BREAKING: Burnley Football Club is delighted to announce the signing of England international Joe Hart on an initial two-year deal. More to follow. pic.twitter.com/bkyAuXKlMS Burnley FC(@ BurnleyOfficial) link

Sainsbury keert terug naar eredivisie

De Australiër Trent Sainsbury keert terug naar de Nederlandse eredivisie. De 26-jarige verdediger tekent bij PSV een contract voor drie jaar. Hij komt transfervrij over van de Chinese club Jiangsu Suning. Sainsbury kwam tussen 2014 en 2016 uit voor PEC Zwolle. De Australische international ging daarna aan de slag te gaan bij Jiangsu Suning, dat hem tweemaal verhuurde aan Inter Milaan en Grasshoppers.

Zoon van Eidur Gudjohnsen tekent bij Real Madrid

Is de opvolging van Eidur Gudjohnsen verzekerd? De IJslander die onder meer uitkwam voor Chelsea, Barcelona, Cercle Brugge en Club Brugge zag gisteren zijn zoon Andri bij Real Madrid tekenen. "Ik ben trots dat ik mag aankondigen dat ik voor Real Madrid heb getekend", schreef de 16-jarige Andri op Instagram.

Very excited and proud to announce that I have signed with @realmadrid! Looking forward to the future ⚪️. Muy emocionado y orgulloso de anunciar que he firmado con @realmadrid! Que empiece ⚪️😏 Een foto die is geplaatst door null (@) op 06 aug 2018 om 21:59 CEST

Zulte Waregem dicht bij Sylla

Essevee heeft zijn aanvallende versterking bijna beet. Als de laatste details uitgeklaard geraken, verhuurt AA Gent Mamadou Sylla (24) aan Zulte Waregem. De fusieclub dwong ook een aankoopoptie af. Bij de Buffalo’s, die een jaar geleden nog 3,8 miljoen neertelden voor de spits, is de Senegalees overbodig. Hij kon in de Ghelamco Arena nooit zijn hoge prijskaartje rechtvaardigen: in 32 wedstrijden scoorde Sylla amper twee doelpunten. Bij Zulte Waregem moet de voormalige sensatie van Eupen een complementair duo vormen met topschutter Hamdi Harbaoui. (VDVJ/PJC)

Frans toptalent naar Cercle

Ondanks interesse van Arsenal en Manchester City verlengt het Franse toptalent Nabil Alioui (19) zijn contract bij AS Monaco. De spits landt echter vandaag op Zaventem om vervolgens bij Cercle Brugge medische tests af te leggen en een éénjarige verbintenis te tekenen. (LUVM)