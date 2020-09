Transfer Talk. Wesley Hoedt (ex-Antwerp) ook op radar van Club - Perisic terug naar Inter Voetbalredactie

09 september 2020

17u01 4

Wesley Hoedt (ex-Antwerp) ook op radar van Club Brugge

Na Anderlecht, Antwerp en AA Gent blijft ook Club Brugge het dossier van Wesley Hoedt (26) nauwlettend volgen. De Nederlandse verdediger heeft geen toekomst meer bij Southampton en staat naar verluidt open voor een nieuw avontuur in de Jupiler Pro League. Hoedt zou zelfs al inlichtingen gewonnen hebben bij enkele spelers van Club. Of het effectief tot een transfer zal komen, is maar de vraag. Het is namelijk nog niet helemaal duidelijk hoe Southampton de uitleenbeurt precies ziet. Met een verplichte aankoopclausule? Met of zonder aankoopoptie? Een definitieve transfer behoort in principe niet tot de mogelijkheden voor onze topclubs, gezien de kostprijs van 8 miljoen euro. Afwachten welke club de komende weken een versnelling hoger schakelt in het dossier. (PJC/NP)

Huurling Ivan Perisic (Bayern München) keert terug naar Inter Milaan

Ivan Perisic speelt volgend seizoen niet meer voor Bayern München. De Kroaat (ex-Club Brugge) won met de Duitse grootmacht de dubbel titel-beker én de Champions League, maar hij keert terug naar Inter Milaan, de club die hem vorige zomer uitleende.

Perisic (31) was vorig seizoen in 35 wedstrijden goed voor acht goals en tien assists. In de Champions Leaguefinale tegen PSG viel de winger halfweg de tweede helft in voor Kingsley Coman. Die had kort daarvoor het enige doelpunt van de wedstrijd gemaakt. “Ik wil Ivan danken voor zijn bijdrage aan het winnen van de treble”, zegt Bayerncoach Hansi Flick. “We werkten heel graag samen met hem. Ivans kwaliteiten sprongen in het oog, vooral tijdens het finaletoernooi van de Champions League in Lissabon.”

Perisic heeft bij Inter, de club van Romelu Lukaku, nog een contract tot 2022.

OH Leuven huurt Jonah Osabutey (ex-Moeskroen) van Werder Bremen

OH Leuven huurt tot het einde van het seizoen aanvaller Jonah Osabutey van Bundesliga-club Werder Bremen. De 21-jarige Ghanees werd vorig seizoen door de Duitsers uitgeleend aan Moeskroen. OH Leuven bedong ook een aankoopoptie. Vijf goals en vier assists in 22 wedstrijden bij Moeskroen zorgden ervoor dat Osabutey bij Les Hurlus verkozen werd tot Speler van het Jaar. Osabutey kan zowel als diepe spits als als buitenspeler uit de voeten.

Werder Bremen plukte Osabutey in 2017 weg bij het Ghanese Thema Youth FC. Een knieblessure remde hem af bij de Duitse eersteklasser. Bij het tweede elftal, in de Duitse vierde klasse, werd hij in het seizoen 2018-2019 wel een vaste waarde.

“Met Jonah Osabutey voegen we extra kwaliteiten toe aan onze kern”, legde technisch directeur Wim De Corte uit. “Hij toonde zijn potentieel vorig seizoen en we hopen dat hij zich dit seizoen verder kan ontwikkelen. Osabutey heeft een interessant profiel dat we nog niet hadden in onze kern en we zijn dan ook blij dat hij voor OH Leuven koos.”

Werder Bremen leent Jonah Osabutey tot het einde van deze campagne uit aan OH Leuven.



Welkom, Jonah!



👉 https://t.co/VB5rsYSSKV#samensterker pic.twitter.com/b6VuqY7kDt Oud-Heverlee Leuven(@ OHLeuven) link