Transfer Talk. Wesley Hoedt (ex-Antwerp) ook op radar van Club Brugge Voetbalredactie

09 september 2020

Na Anderlecht, Antwerp en AA Gent blijft ook Club Brugge het dossier van Wesley Hoedt (26) nauwlettend volgen. De Nederlandse verdediger heeft geen toekomst meer bij Southampton en staat naar verluidt open voor een nieuw avontuur in de Jupiler Pro League. Hoedt zou zelfs al inlichtingen gewonnen hebben bij enkele spelers van Club. Of het effectief tot een transfer zal komen, is maar de vraag. Het is namelijk nog niet helemaal duidelijk hoe Southampton de uitleenbeurt precies ziet. Met een verplichte aankoopclausule? Met of zonder aankoopoptie? Een definitieve transfer behoort in principe niet tot de mogelijkheden voor onze topclubs, gezien de kostprijs van 8 miljoen euro. Afwachten welke club de komende weken een versnelling hoger schakelt in het dossier. (PJC/NP)