Transfer Talk. STVV heeft Braziliaanse spits op het oog

23 augustus 2020

08u36 0

STVV mikt op Braziliaanse centrumspits

STVV is nog naarstig op zoek naar een centrumspits. In dat verband wordt nu nadrukkelijk de naam van Douglas Tanque genoemd, een 26 jarige centrumspits, 1,88 meter groot, van Braziliaanse origine die actief is bij de Portugese eersteklasser FC Paços De Ferreira. Daar zal hij moeten worden losgeweekt want hij heeft er nog een contract tot medio 2021. Zijn marktwaarde wordt geraamd op ruim 1 miljoen euro. (FKS)