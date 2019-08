Transfer Talk. Radja naar Cagliari is rond - Saelemaekers wil vertrekken bij Anderlecht - Vanlerberghe op weg naar KV Mechelen

05 augustus 2019

Jordi Vanlerberghe op weg naar KV Mechelen

Jordi Vanlerberghe (23) is op weg naar KV Mechelen, de club waar het voor hem allemaal begon. Malinwa wil de middenvelder van Club Brugge huren met een aankoopoptie. De onderhandelingen lopen en hij moet zijn medische testen nog afleggen. Vanlerberghe begon zijn carrière Achter de Kazerne in 2012, nadat hij doorstroomde uit de Mechelse jeugd. In 2017 trok hij naar Club Brugge, maar daar kon hij zich nooit doorzetten. Vorig seizoen speelde op uitleenbasis bij KV Oostende. (ABD)

Porto haalt Colombiaanse international Uribe

De Colombiaan Mateus Uribe ruilt het Mexicaanse América voor Porto. Dat heeft de Portugese grootmacht maandag laten weten. De 28-jarige middenvelder ondertekent een contract voor vier seizoenen.

Uribe moet bij Porto het vertrek van Hector Herrera opvangen, die de overstap maakte naar Atlético Madrid. Volgens de Portugese pers betaalt Porto negen miljoen voor de Colombiaan.

De middenvelder telt twintig caps (twee doelpunten) voor de Colombiaanse nationale ploeg. Hij verdedigde de kleuren van zijn land op het WK 2018 in Rusland en recent op de Copa America, waar Colombia in de kwartfinales tegen Chili sneuvelde.

Bem-vindo / Welcome / Bienvenido Matheus Uribe 🔵⚪#FCPorto #BemVindoMatheusUribe pic.twitter.com/4iLBo6Jb4O FC Porto(@ FCPorto) link

Olympique Marseille haalt Boca-aanvaller Dario Benedetto naar Europa

Olympique Marseille heeft met het Argentijnse Boca Juniors een akkoord bereikt omtrent de overgang van de 29-jarige Argentijnse aanvaller Dario Benedetto, zo maakte de club vandaag bekend. Benedetto zal in de Zuid-Franse havenstad een contract voor vier seizoenen ondertekenen, na afloop van zijn medische testen. Voor de aanvaller wordt l’OM zijn eerste werkgever in Europa. De vijfvoudige Argentijnse international speelt sinds 2016 voor Boca, dat hem destijds overnam van het Mexicaanse America.

Liverpool heeft vervanger van Mignolet al te pakken

Bij Liverpool is de Spanjaard Adrian de vervanger van de naar Club Brugge vertrokken Simon Mignolet, zo maakte de club vandaag bekend.

Met de 31-jarige Mignolet verloor Liverpool de vaste doublure voor nummer een Alisson Becker en dus moest er gehandeld worden op de spelersmarkt. De club kwam al snel uit bij Adrian, die transfervrij was nadat zijn overeenkomst bij West Ham eind vorig seizoen niet verlengd werd. Hij speelde sinds juli 2013 voor de Londense club en verdedigde 150 keer het doel van de Hammers. Voordien speelde hij in eigen land voor Betis.

"I’m feeling really happy; really happy to be here and to work in this great club"



🙌 Adrian 🙌https://t.co/TirLo1nvy6 Liverpool FC(@ LFC) link

Nainggolan naar Cagliari is rond

Na de medische testen is de deal rond: Radja Nainggolan (31) keert terug naar oude liefde Cagliari. Honderden fans stonden hem afgelopen weekend op te wachten op de luchthaven, de terugkeer van de middenvelder maakte duidelijk wat los op Sardinië. De verloren zoon werd er onthaald als een held. Met de nodige gezangen, met het nodige geduw en getrek ook. Agenten moesten de ex-Rode Duivel begeleiden. Nainggolan legde vandaag zijn medische testen af bij de club waar hij tussen 2010 en 2014 groot werd, nadien werd de overgang geofficialiseerd.

Zijn keuze viel op Cagliari om familiale redenen. Vrouw Claudia, afkomstig van het eiland, vecht momenteel tegen kanker. Haar herstel komt op de eerste plaats, dicht bij familie en vrienden. “Ik ben blij dat ik naar huis terug kan keren”, zei Nainggolan. “Ik heb deze deal proberen door te drukken en dat is oké. Op dit moment heb ik andere prioriteiten en daarom was het gemakkelijk om te kiezen voor Cagliari. Nu ga ik gewoon weer voetballen en bewijzen dat Inter verkeerd was om me te laten gaan.”

.@OfficialRadja è rossoblù 🔴🔵



Bentornato a casa, Ninja!



➡️ https://t.co/OKzh2QVXuk#bentornatoNinja pic.twitter.com/RlyrOPiqi0 Cagliari Calcio(@ CagliariCalcio) link

Idrissa Sylla trekt naar KV Oostende

Behoudens een ommekeer verhuist Idrissa Sylla van Zulte Waregem naar KV Oostende. De 28-jarige aanvaller is overbodig bij Essevee en wordt uitgeleend aan de kustploeg, dat ook een aankoopoptie afdwong. Sylla moet bij Oostende de concurrentie aangaan met Sindrit Guri. Die laatste was gisteren goed voor twee treffers in de 3-1-zege tegen Cercle Brugge.

Ook Saelemaekers wil vertrekken

Vincent Kompany kijkt niet naar namen. Naast Bornauw nam hij ook Alexis Saelemaekers, Elias Cobbaut, Adrien Trebel, Sven Kums en Thomas Didillon niet mee naar Henegouwen. Vooral bij Saelemaekers is die beslissing hard aangekomen. De rechterflank heeft zijn omgeving gevraagd om een oplossing te zoeken. Lees: hij wil vertrekken. Liefst naar het buitenland. De niet-selectie van Cobbaut kwam er, net als die van Trebel en Kums, voor sportieve redenen. In de kleedkamer werd die keuze op veel onbegrip onthaald. Didillon houdt Anderlecht op de tribune “om geen druk te zetten op Hendrik Van Crombrugge”. Hij mag weg, maar er is geen interesse. Franse bronnen zeggen dat Rennes heeft afgehaakt voor de doelman. (PJC)

Lees HIER meer over de interesse van FC Köln in Sebastiaan Bornauw.

Club América wil Ochoa

Guillermo Ochoa staat in de belangstelling van Club América, de ploeg waar hij zijn carrière begon. In Mexico gaf coach Miguel Herrera - ex-bondscoach van Mexico - aan dat de doelman eerste keuze is om Agustin Marchesin te vervangen. De Argentijn trok afgelopen week naar FC Porto. Of Ochoa een terugkeer ziet zitten, is onduidelijk. Herrera: “We hebben andere opties, mocht hij niet terugkomen.” De Mexicaanse international was zaterdag alleszins nog aanwezig op Sclessin om zijn ploegmaats aan te moedigen.

Sclessin gaf een pakkend eerbetoon voor Robert Waseige. Het stadion gaf één minuut applaus voor de ex-bondscoach. Hij was bijzonder geliefd in Luik en ver daarbuiten. (FDZ)

Dussenne zoekt de weg naar Standard

Noé Dussenne (27) beëindigde zijn tweede passage bij Moeskroen met een nuttig punt waarmee ze bij zijn nieuwe club Standard ook best blij zullen zijn. Vandaag traint hij er een eerste keer mee, al moet hij nog wel een probleem oplossen: waar liggen de oefenterreinen van de Rouches? Hij vroeg het aan de RTL-reporter met dienst, maar kan zo te horen toch maar beter zijn gps instellen.

“Ik heb ook bij deze passage alles gegeven voor Moeskroen”, getuigt de Waal, die vorige zomer na een seizoen Crotone en een jaar AA Gent weer in Henegouwen was terechtgekomen. “De supporters zijn ontgoocheld dat ik vertrek, maar op deze leeftijd mag ik niet aarzelen. Ik heb een contract voor vier jaar getekend bij Standard en ik wil zien wat mijn limieten zijn.” (ESK)

Man City-speler voor Waasland-Beveren

Een opvolger voor Ampomah. Waasland-Beveren is rond met een nieuwe speler, en ‘t is eentje met toch wel wat adelbrieven. Zo strijkt vandaag Thomas Agyepong neer op de Freethiel. De 22-jarige Ghanese international komt over van Manchester City en wordt vandaag gekeurd. De Engelse miljoenenclub verhuurde de winger de voorbije seizoen aan Twente, NAC en Hibernian. Ook Waasland-Beveren huurt de speler, al bedong het wel een (naar Belgische normen betaalbare) aankoopoptie. W-B kaapt de snelle flank weg voor de neus van onder meer Hibernian en Kilmarnock. Agyepong zal de achtste zomertransfer van de Waaslanders zijn. (MVS)

Ghana 🇬🇭 winger Thomas Agyepong has been ruled out of their group game against Cameroon 🇨🇲 on Saturday due to an injury.#TotalAFCON2019 #TV3Afcon pic.twitter.com/6aMX3hAdxK N U H U 🐝(@ NuhuAdams_) link