Transfer Talk. Racing Genk wint strijd om handtekening van Zweeds talent Nygren

18 juni 2019

Racing Genk wint strijd om handtekening van Zweeds talent Nygren (17)

Racing Genk heeft een tweede keer uitgehaald op de transfermarkt. Na recordaankoop Théo Bongonda hengelt de landskampioen nu ook het Zweedse toptalent Benjamin Nygren binnen. De 17-jarige flankaanvaller, die ook hoog op het verlanglijstje van een resem Europese topclubs stond, komt over van IFK Göteborg. Genk zou een initiële transfersom van 3,7 miljoen euro op tafel leggen. Een bedrag dat via een bonusconstructie nog kan oplopen tot 4,5 miljoen. Nygren had begin deze maand al een onderhoud met kersvers Genk-trainer Felice Mazzu. (KDZ)

Rrahmani op komst bij Standard, praten met Inter

Amir Rrahmani (25) moet de nieuwe centrale verdediger van Standard worden. De Rouches en Dinamo Zagreb zijn er uit, nu is het wachten op een akkoord met de Kosovaarse international, momenteel met vakantie. Op enkele (financiële) details na lijkt de deal zo goed als rond.

Standard en Inter Milaan zetten de gesprekken rond Zinho Vanheusden en Xian Emmers intussen verder. De onderhandelingen over Vanheusden verlopen wat moeizamer dan verwacht. Ter herinnering: Standard wil tussen 15 en 20 miljoen euro neertellen voor de belofteninternational. Ook in het dossier van El Kaddouri is er nog geen witte rook. PAOK houdt voorlopig vast aan zijn initiële vraagprijs van 1 miljoen euro. (FDZ/SJH)

Afellay tekent eenjarig contract bij PSV

Ibrahim Afellay keert terug bij PSV. Dat maakte de Nederlandse topclub zonet bekend op Twitter. De 33-jarige Nederlandse middenvelder ondertekende een contract voor één jaar bij de club waar hij groot werd. Afellay stond voor het laatst onder contract bij de Engelse tweedeklasser Stoke City.

Welkom thuis, Ibi ♥

Afellay keert terug in de A-selectie van PSV!#WelcomehomeIbi PSV(@ PSV) link

Chelsea lonkt naar Makélélé

Enkele dagen na zijn vertrek bij Eupen heeft Claude Makélélé alweer uitzicht op een andere job. Ex-club Chelsea heeft hem op het oog voor een rol in het departement voor verhuurde spelers. De Fransman kan er de eindverantwoordelijke worden. (KTH)

KV Oostende maakt werk van transfer Vargas, nog steeds geen nieuwe overeenkomst voor De Sutter

Als alles volgens plan verloopt, keert Ronald Vargas na vijf jaar terug naar de Belgische competitie. KV Oostende maakt werk van de transfer van de 32-jarige Venezolaan, die vorige week al uitgebreid medisch gescreend werd. Vargas lukte afgelopen seizoen 7 goals in 24 wedstrijden bij het Australische Newcastle Jets en is nu een vrije speler. KVO hoopt in de middenvelder een nieuwe nummer tien te vinden, al heeft het ook nog een buitenlands alternatief achter de hand. Verwacht wordt dat de ex-speler van Club Brugge (‘08-’11) en Anderlecht (‘11-’14) deze week of volgende week wordt vastgelegd. KVO is nog steeds op zoek naar een controlerende middenvelder en een centrumspits. De situatie van De Sutter blijft voorlopig onveranderd. Voor hem ligt nog steeds geen nieuwe overeenkomst klaar. Vrijdag en gisteren stonden de medische testen op het programma in het Brugse AZ Sint-Jan ziekenhuis, morgen volgt de eerste training. Afrika Cup-ganger Ondoa ontbrak, net als Canesin, die pas dit weekend terugkeert uit Brazilië. Internationals Faes, Sakala, Banda en Bushiri sluiten later aan. Bah (RWDM) en Rajsel (Roeselare) keren terug na hun uitleenbeurten. Net als Özkan start ook de overbodige Bah in de B-kern van KVO. (TTV)

Daar is Vranjes opeens weer

Ineens zat hij weer in de kleedkamer. Ognjen Vranjes (29), vorig seizoen naar de B-kern verwezen na misplaatst gedrag, trainde gisteren gewoon mee tijdens de eerste oefensessie van Anderlecht. Voor het Bosnische enfant terrible zelf was dat een even grote verrassing als voor de buitenwereld, maar het is niet zo dat het standpunt van RSCA gewijzigd is. De club wil de verdediger nog steeds graag verpatsen, al was het maar omdat hij ongeveer één miljoen euro per seizoen verdient. Vranjes zelf wil net om die reden níet weg - geef hem eens ongelijk. Hij wil de komende weken proberen om zich in de gratie van Vincent Kompany te spelen. (PJC)

“Cillessen op weg naar Valencia”

Niet Benfica maar Valencia wordt mogelijk de nieuwe club van Jasper Cillessen. Dat meldt Mundo Deportivo. Barcelona zou met de ex-club van Michy Batshuayi om de tafel zitten voor een ruildeal. De huidige doelman van Valencia, de Braziliaan Neto, wil namelijk een stap hogerop zetten . Cillessen daarentegen is op zoek naar een vaste plek onder de lat, bij Barcelona komt hij in de pikorde na Marc-André ter Stegen.