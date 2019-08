Transfer Talk. Ook Saelemaekers wil vertrekken

bij Anderlecht - Dussenne zoekt de weg naar Standard, Club América wil Ochoa

Voetbalredactie

05 augustus 2019

Ook Saelemaekers wil vertrekken

Vincent Kompany kijkt niet naar namen. Naast Bornauw nam hij ook Alexis Saelemaekers, Elias Cobbaut, Adrien Trebel, Sven Kums en Thomas Didillon niet mee naar Henegouwen. Vooral bij Saelemaekers is die beslissing hard aangekomen. De rechterflank heeft zijn omgeving gevraagd om een oplossing te zoeken. Lees: hij wil vertrekken. Liefst naar het buitenland. De niet-selectie van Cobbaut kwam er, net als die van Trebel en Kums, voor sportieve redenen. In de kleedkamer werd die keuze op veel onbegrip onthaald. Didillon houdt Anderlecht op de tribune “om geen druk te zetten op Hendrik Van Crombrugge”. Hij mag weg, maar er is geen interesse. Franse bronnen zeggen dat Rennes heeft afgehaakt voor de doelman. (PJC)

Club América wil Ochoa

Guillermo Ochoa staat in de belangstelling van Club América, de ploeg waar hij zijn carrière begon. In Mexico gaf coach Miguel Herrera - ex-bondscoach van Mexico - aan dat de doelman eerste keuze is om Agustin Marchesin te vervangen. De Argentijn trok afgelopen week naar FC Porto. Of Ochoa een terugkeer ziet zitten, is onduidelijk. Herrera: “We hebben andere opties, mocht hij niet terugkomen.” De Mexicaanse international was zaterdag alleszins nog aanwezig op Sclessin om zijn ploegmaats aan te moedigen.

Sclessin gaf een pakkend eerbetoon voor Robert Waseige. Het stadion gaf één minuut applaus voor de ex-bondscoach. Hij was bijzonder geliefd in Luik en ver daarbuiten. (FDZ)

Dussenne zoekt de weg naar Standard

Noé Dussenne (27) beëindigde zijn tweede passage bij Moeskroen met een nuttig punt waarmee ze bij zijn nieuwe club Standard ook best blij zullen zijn. Vandaag traint hij er een eerste keer mee, al moet hij nog wel een probleem oplossen: waar liggen de oefenterreinen van de Rouches? Hij vroeg het aan de RTL-reporter met dienst, maar kan zo te horen toch maar beter zijn gps instellen.

“Ik heb ook bij deze passage alles gegeven voor Moeskroen”, getuigt de Waal, die vorige zomer na een seizoen Crotone en een jaar AA Gent weer in Henegouwen was terechtgekomen. “De supporters zijn ontgoocheld dat ik vertrek, maar op deze leeftijd mag ik niet aarzelen. Ik heb een contract voor vier jaar getekend bij Standard en ik wil zien wat mijn limieten zijn.” (ESK)

Man City-speler voor Waasland-Beveren

Een opvolger voor Ampomah. Waasland-Beveren is rond met een nieuwe speler, en ‘t is eentje met toch wel wat adelbrieven. Zo strijkt vandaag Thomas Agyepong neer op de Freethiel. De 22-jarige Ghanese international komt over van Manchester City en wordt vandaag gekeurd. De Engelse miljoenenclub verhuurde de winger de voorbije seizoen aan Twente, NAC en Hibernian. Ook Waasland-Beveren huurt de speler, al bedong het wel een (naar Belgische normen betaalbare) aankoopoptie. W-B kaapt de snelle flank weg voor de neus van onder meer Hibernian en Kilmarnock. Agyepong zal de achtste zomertransfer van de Waaslanders zijn. (MVS)

