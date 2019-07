Transfer Talk. Milic naar Turkije? - De Wolf ruilt Lokeren voor Eupen - Komst Sandler naar Anderlecht rond Voetbalredactie

17 juli 2019

21u51 6 Transfer Talk Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk nog? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Daouda Peeters vervoegt U23 van Juventus

De 20-jarige Daouda Peeters vertrekt naar de U23 van Juventus, dat in de Serie C uitkomt, de derde Italiaanse klasse. Dit kondigde de club woensdag aan.

De middenvelder begon zijn opleiding bij Lierse en maakte in 2015 de overstap naar de jeugd van Club Brugge. In juli 2018 verliet hij de Bruggelingen voor de beloften van Sampdoria. Peeters kwam uit voor alle Belgische nationale selecties tot de U19.

Afgelopen seizoen kwam een andere Belg, de 29-jarige Benjamin Mokulu, al uit voor de U23 van Juventus. Het team telt dus ook een aantal oudere spelers. De ex-speler van Oostende, Lokeren en Mechelen heeft de Oude Dame intussen verlaten voor de derdeklasser Padova.

Rizespor wil Milic van RSCA

Er hangt een oplossing in de lucht voor Antonio Milic. Het Turkse Rizespor wil de 25-jarige Kroaat wegplukken bij Anderlecht. Milic kwam één seizoen geleden over van KV Oostende, maar zakte al snel door de mand in het Astridpark. Op geen enkel moment kon hij de indruk wekken het niveau voor Anderlecht te hebben. (PJC)

Ortwin De Wolf ruilt Lokeren voor Eupen

Ortwin De Wolf verlaat Lokeren voor AS Eupen. Dat meldt de Oost-Vlaamse club, die vorig seizoen uit de Jupiler Pro League zakte.

De 22-jarige De Wolf was het voorbije seizoen een van de lichtpuntjes bij Lokeren, dat kansloos degradeerde. De doelman, met de jonge Belgen actief op het EK voor beloften in Italië, verdween in het voorjaar wel weer naar de bank, omdat de meer ervaren Davino Verhulst de voorkeur kreeg.

De Wolf moet bij Eupen de opvolger worden van Hendrik Van Crombrugge. De Brabander keepte de voorbije jaren sterk en verstopte zijn ambitie niet om deze zomer andere oorden op te zoeken. Eupen versterkte zich eerder woensdag ook al met doelman Romain Matthys, die overkwam van FC Luik.

Sporting Lokeren en @kas_eupen zijn tot een overeenkomst gekomen omtrent de transfer van Ortwin De Wolf. Veel succes, Ortwin! 🖤💛

Trippier ruilt Tottenham voor Atletico Madrid

Kieran Trippier vervolgt zijn loopbaan bij Atletico Madrid. De Engelse international komt over van Tottenham Hotspur en tekent een contract voor drie seizoenen. Atletico betaalt 22 miljoen euro voor de 28-jarige rechtsback. Trippier speelde sinds 2015 bij de Spurs, daarvoor was hij actief bij Burnley. Hij speelde mee in de van Liverpool verloren finale van de Champions League afgelopen seizoen.

Trippier heeft zestien interlands achter zijn naam staan. Op het WK vorig jaar in Rusland was hij een belangrijke schakel in de Engelse selectie. Met Trippier in de basisploeg bereikte Engeland de halve finale. De rechtsback is deze zomer de derde defensieve versterking voor Atletico. Trainer Diego Simeone verwelkomde eerder de Braziliaanse verdedigers Felipe en Renan Lodi.

Nkaka naar Almeria

Anderlecht heeft een oplossing gevonden voor Aristote Nkaka (23). De overbodige middenvelder, overgekomen van KV Oostende onder het vorige bestuur, trekt naar het Spaanse Almeria. Het gaat om een uitleenbeurt. RSCA had geen plannen met Nkaka, dus is het positief dat hij vertrekt. (PJC)

Aristote Nkaka vertrekt voor één seizoen op huurbasis naar @U_D_Almeria



Aristote Nkaka vertrekt voor één seizoen op huurbasis naar @U_D_Almeria

Aristote Nkaka est prêté pour une saison à Almeria 🇪🇸

Gent strikt Iraans international Mohammadi

AA Gent maakt werk van haar defensieve versterking. De Iraanse linksback Milad Mohammadi (25) tekende zopas een contract voor drie seizoenen bij de Buffalo’s. Ook het dossier van Michael Ngadeu (28) beweegt.

Na de vier geïncasseerde treffers tegen STVV trok Jess Thorup aan de bel: er is versterking achterin nodig bij Gent. Zijn wens wordt nu ingewilligd. Milad Mohammadi komt (transfervrij) over en moet de schaarste op linksachter oplossen. De Iraanse international vertoefde gisteren al in de Gentse binnenstad met zijn makelaar en zette vandaag zijn krabbel onder een contract van drie seizoenen. De voorbije 3,5 jaar kwam Mohammadi, die ook op de radar van Anderlecht stond, uit voor het Russische Achmat Grozny. Hij verwierf vorige zomer nog wereldfaam op het WK door een (mislukte) acrobatische inworp tegen Spanje te proberen.

Ook bij een tweede Gents transfertarget komt er schot in de zaak. Michael Ngadeu ligt namelijk op ramkoers met zijn club Slavia Praag. Volgens voorzitter Jaroslav Tvrdík is de centrale verdediger op weg naar België. Iets wat de Tsjech niet zint, want hij haalde keihard uit naar de Kameroener. “Simon (Deli, de nieuwe speler van Club Brugge, red.) is vertrokken als held, Michael als een dief in de nacht.” Tvrdík beweert dat Ngadeu de gemaakte afspraken over een nieuw contract niet is nagekomen. In de huidige overeenkomst van de sterke verdediger zou een opstapclausule van 4,5 miljoen staan.

Milad Mohammadi provides the best moment of the #WorldCup so far

Welcome Milad!

🙋🏻‍♂️ 25-jarige linksback

🇮🇷 Iraans international

Welcome Milad!

🙋🏻‍♂️ 25-jarige linksback

🇮🇷 Iraans international

🖋 3-jarig contract

Belg Jonathan De Bie mee op stage met Tottenham

Tweeënhalf jaar nadat hij zijn milt scheurde in een interland krijgt Jonathan De Bie (19) zijn kans bij de grote jongens van Tottenham. De doelman reist als derde Belg mee naar Azië voor een tournee, naast Toby Alderweireld en Jan Vertonghen.

De Bie, jeugdproduct van KV Mechelen, trok op zijn zestiende naar Spurs, waar ze hoog met hem oplopen. Zijn selectie voor de tour is daar het beste voorbeeld van. De jeugdinternational liep in 2017 in een oefeninterland met de U17 tegen Frankrijk een inwendige bloeding in de milt op, nadat hij bij een luchtduel in botsing was gekomen met een tegenstander.

Sheldon Bateau keert terug naar KV Mechelen

KV Mechelen heeft zijn eerste transfer beet. Sheldon Bateau tekende een contract voor drie seizoenen. De 28-jarige centrale verdediger komt transfervrij over van het Noorse Sarpsborg, waar hij het voorbije halfjaar indruk maakte. De speler uit Trinidad en Tobago was al tussen 2012 en 2015 actief bij Malinwa. Bateau moet de opvolger worden van German Mera, die Mechelen verliet voor het Colombiaanse Atlético Junior. (ABD)

✍️ Transfer: Sheldon Bateau keert terug naar KVM. Welkom, @tt_dynamite04

Komst Sandler naar Anderlecht rond

Nu pas helemaal rond. Anderlecht huurt Philippe Sandler (22) voor één seizoen van Manchester City. Het gaat om een uitleenbeurt van één seizoen zonder optie. Sandler is een Nederlandse centrale verdediger die ook als verdedigende middenvelder uit de voeten kan.

Lees HIER hoe John van ’t Schip, ex-coach van Sandler bij Zwolle, de kwaliteiten van de Nederlander inschat.

It’s official! ✍ Say hi to Philippe Sandler! 👋🏻 #RSCA #COYM



It's official! ✍ Say hi to Philippe Sandler! 👋🏻

Quelle question voudrais-tu lui poser? Wat wil jij hem vragen?

Mardochee Nzita trekt van Anderlecht naar Italiaanse tweedeklasser

De Belgisch-Congolese linksachter Mardochee Nzita zet zijn carrière voort bij de Italiaanse tweedeklasser Perugia. De 19-jarige verdediger tekende in Italië een contract tot 2022 (met een optie op een extra jaar). Perugia is de ex-club van onder anderen Bruno Versavel en Marc Emmers. Op dit moment staat ook de Belg Pierre-Yves Ngawa er op de loonlijst.

De Ligt legt medische testen af bij Juventus

Gisteravond arriveerde Matthijs de Ligt in Turijn en vanmorgen legt de Nederlandse verdediger zijn medische tests af bij Juventus. Als die tests geen roet in het eten gooien, dan maakt De Ligt de overstap van Ajax. De ‘Oude Dame’ zou om en bij de 75 miljoen euro betalen voor de Nederlandse international.

De transfer hing al maanden in de lucht. Alle Europese topclubs hengelden naar De Ligt. Het werd uiteindelijk een driestrijd tussen Barcelona, Paris Saint-Germain en Juventus. De Spaanse grootmacht kon niet op tegen het transfergeweld van PSG en Juve, vooral die laatste club wilde ver gaan om aan de persoonlijke eisen van het kamp De Ligt te voldoen. Wellicht volgt in de loop van de dag de officiële bekendmaking van de miljoenentransfer.

Iniziano le visite per Matthijs #deLigt! 👍

Gisteren landde De Ligt in Turijn:

Lewandowski luidt noodklok vanuit LA: “Er moet dringend versterking bijkomen”

Aanvaller Robert Lewandowski heeft vanuit Los Angeles, waar Bayern München momenteel op oefenkamp is, het Beierse bestuur aangemaand dringend op zoek te gaan naar versterking. “Zonder nieuwe spelers wordt het komend seizoen heel moeilijk een grote prijs te veroveren”, toonde de dertigjarige prijsschutter zich ongerust.

“Ik moet eerlijk zijn”, begon de topschutter van de Bundesliga van vorig seizoen zijn uiteenzetting op de persconferentie voor het oefenduel tegen Arsenal (dat komende nacht om 5u Belgische tijd wordt gespeeld). “Op dit moment is het niet voldoende. Dat weet iedereen. Je kan op dit moment niet denken aan Champions League-winst. Daarvoor zijn er dringend versterkingen nodig.”

De Pool onderhandelt wel momenteel met de Rekordmeister om zijn contract, dat nog loopt tot medio 2021, tussentijds te verlengen tot juni 2023. “Er is nog geen akkoord, maar we zijn op de goede weg. Hoe lang het nog zal duren vooraleer er witte rook is? Dat weet ik niet.”

Bayern brak in het tussenseizoen haar transferrecord met de komst van Lucas Hernandez (voor zo’n tachtig miljoen euro van Atlético Madrid). Verder kwamen ook Benjamin Pavard (van VfB Stuttgart) en Jann-Fiete Arp (van Hamburger SV) de rangen versterken. Volgens het Spaanse Marca zou ook middenvelder Marc Rosa, die eind juni met Spanje Europees kampioen U21 werd, overkomen van Espanyol Barcelona. Hij heeft een opstapclausule van veertig miljoen euro in zijn contract staan.

Eupen haalt jonge doelman

KAS Eupen heeft bekendgemaakt dat het doelman Romain Matthys overneemt van FC Luik (eerste amateurdivisie). De 21-jarige Matthys ondertekende bij de Panda’s een overeenkomst van drie seizoenen. Matthys was vorig jaar een vaste waarde bij FC Luik en kwam er tot 32 officiële duels.

Algemeen directeur Christoph Henkel toonde zich verheugd met de komst van Matthys. “Romain is een jonge en getalenteerde doelman uit de regio. We zijn heel blij hem aan onze selectie te kunnen toevoegen. Het is een doelman die heel sterk is op zijn lijn en zijn verdediging stabiliteit bijbrengt. We zijn blij dat hij voor Eupen gekozen heeft en zullen hem bijstaan bij zijn verdere ontwikkeling.”

Matthys is voor Eupen de zesde inkomende transfer. Eerder haalden de Panda’s ook al verdedigers Andreas Beck (VfB Stuttgart) en Menno Koch (NAC Breda), middenvelder Jens Cools (Pafos) en aanvallers Jon Bautista (Real Sociedad) en Flavio Campichetti (Macara) aan boord.

Bienvenue à Eupen Romain 🐼🍀



La KAS Eupen engage Romain Matthys du @RFC_Liege.



KAS Eupen verpflichtet Romain Matthys vom RFC Lüttich.



➡️ https://t.co/1blid40x5f



Photo: Bernard Gillet pic.twitter.com/0R6va3Ibfm KAS Eupen(@ kas_eupen) link

Anderlecht schiet maar beter op: Southampton, Brighton en Mainz denken aan Amuzu

Anderlecht moet een versnelling hoger schakelen, wil het Francis Amuzu (19) na dit seizoen houden. Hij geniet interesse uit de Premier League en de Bundesliga.

De gesprekken slepen al maanden aan. Anderlecht wil het contract van Francis Amuzu, dat tot eind dit seizoen loopt zonder optie, absoluut openbreken. Alleen vindt het kamp-Amuzu dat die intenties onvoldoende weerspiegeld worden in de cijfers op het voorstel - financieel moet het beter. Het spel der onderhandelingen.

Rond Amuzu schermt men met buitenlandse belangstelling. Het is logisch dat die er is, want binnen enkele maanden is Amuzu - een belofte-international met een interessant profiel en veel potentieel - mogelijk transfervrij. Zo zijn er Turkse en Nederlandse clubs die de aanvaller volgen, maar ook Premier League-teams Southampton en Brighton & Hove Albion en het Duitse Mainz hebben Amuzu op de lijst staan. Is het niet voor nu, dan wel voor komende zomer.

Gesprek met Kompany

Het geluk van Anderlecht zou kunnen zijn dat Amuzu eigenlijk niet wil vertrekken. ‘t Is te zeggen: op voorwaarde dat hij een vaste basisspeler onder Vincent Kompany is. In die zin baart de transfer van Sidney Sam Amuzu wat zorgen, maar op het EK U21 in Italië had het jeugdproduct wel een goed gesprek met Kompany. Daarin liet die laatste verstaan op hem te rekenen.

Nu wil Amuzu dat op korte termijn ook in de praktijk vaststellen. Als dan ook de financiële beloning volgt, staat wellicht niks een handtekening in de weg. (PJC)