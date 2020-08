Transfer Talk. Ferran Torres eerste zomeraanwinst van Man City - Beerschot haalt Gambiaanse spits bij Lommel Voetbalredactie

04 augustus 2020

Spaans talent Ferran Torres trekt naar Manchester City

Manchester City heeft de transfer van buitenspeler Ferran Torres geofficialiseerd. De twintigjarige Spanjaard komt over van Valencia en ondertekende in het Etihad Stadium een overeenkomst voor vijf seizoenen. De transfer van Torres hing al enkele weken in de lucht. Het team van Rode Duivel Kevin De Bruyne zou volgens Britse media 23 miljoen euro (met 12 miljoen euro aan mogelijke bonussen) betalen. De Spaanse belofte-international lag in Valencia nog maar één jaar onder contract.

Torres is een jeugdproduct van Valencia en maakte eind november 2017 zijn debuut in het eerste elftal van Los Che. In totaal speelde hij 97 officiële duels voor Valencia, waarin hij negen keer scoorde en twaalf assists gaf. Dit seizoen was hij in 44 wedstrijden goed voor zes goals en acht assists.

Nieuwe spits voor Beerschot

Beerschot heeft zopas een derde inkomende transfer afgerond. De kampioen van 1B legde de Gambiaanse aanvaller Abdoulie Sanyang (21) voor één jaar vast. Sanyang ontpopte zich vorig seizoen bij Lommel tot een revelatie. Lommel had Sanyang ook graag langer willen houden, maar het feit dat Beerschot volgend seizoen in 1A zal uitkomen, trok de dribbelaar over de streep. Eerder haalde Beerschot ook al verdedigers Dario Van den Buijs en Jan Van den Bergh in huis. (KDC)

Tiende KVO-aanwinst: Engelse rechtsachter Toby Sibbick komt over van Barnsley

Met Toby Sibbick haalt KV Oostende een tiende aanwinst binnen. De 21-jarige rechtsachter komt over van het Engelse Barnsley, dat net als de kustploeg geleid wordt door Pacific Media Group. Sibbick tekent tot het einde van het seizoen en KVO heeft ook een aankoopoptie afgedwongen. Sibbick kwam vanaf januari op huurbasis uit voor het Schotse Hearts en verkiest KVO nu boven een nieuwe uitleenbeurt in Schotland aan Hibernian FC. “Hij is een polyvalente voetballer, die zowel in de verdediging als op het middenveld kan spelen. Hij heeft veel potentieel en daarom is het belangrijk dat we een optie tot aankoop hebben”, meent KVO’s executive president Gauthier Ganaye.

