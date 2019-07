Transfer Talk. De Ligt legt medische tests af bij Juve - Interesse uit Premier League en Bundesliga voor Amuzu



Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk nog? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Lewandowski luidt noodklok vanuit LA: “Er moet dringend versterking bijkomen”

Aanvaller Robert Lewandowski heeft vanuit Los Angeles, waar Bayern München momenteel op oefenkamp is, het Beierse bestuur aangemaand dringend op zoek te gaan naar versterking. “Zonder nieuwe spelers wordt het komend seizoen heel moeilijk een grote prijs te veroveren”, toonde de dertigjarige prijsschutter zich ongerust.

“Ik moet eerlijk zijn”, begon de topschutter van de Bundesliga van vorig seizoen zijn uiteenzetting op de persconferentie voor het oefenduel tegen Arsenal (dat komende nacht om 5u Belgische tijd wordt gespeeld). “Op dit moment is het niet voldoende. Dat weet iedereen. Je kan op dit moment niet denken aan Champions League-winst. Daarvoor zijn er dringend versterkingen nodig.”

De Pool onderhandelt wel momenteel met de Rekordmeister om zijn contract, dat nog loopt tot medio 2021, tussentijds te verlengen tot juni 2023. “Er is nog geen akkoord, maar we zijn op de goede weg. Hoe lang het nog zal duren vooraleer er witte rook is? Dat weet ik niet.”

Bayern brak in het tussenseizoen haar transferrecord met de komst van Lucas Hernandez (voor zo’n tachtig miljoen euro van Atlético Madrid). Verder kwamen ook Benjamin Pavard (van VfB Stuttgart) en Jann-Fiete Arp (van Hamburger SV) de rangen versterken. Volgens het Spaanse Marca zou ook middenvelder Marc Rosa, die eind juni met Spanje Europees kampioen U21 werd, overkomen van Espanyol Barcelona. Hij heeft een opstapclausule van veertig miljoen euro in zijn contract staan.

De Ligt legt medische testen af bij Juventus

Gisteravond arriveerde Matthijs de Ligt in Turijn en vanmorgen legt de Nederlandse verdediger zijn medische tests af bij Juventus. Als die tests geen roet in het eten gooien, dan maakt De Ligt de overstap van Ajax. De ‘Oude Dame’ zou om en bij de 70 miljoen euro betalen voor de Nederlandse international.

De transfer hing al maanden in de lucht. Alle Europese topclubs hengelden naar De Ligt. Het werd uiteindelijk een driestrijd tussen Barcelona, Paris Saint-Germain en Juventus. De Spaanse grootmacht kon niet op tegen het transfergeweld van PSG en Juve, vooral die laatste club wilde ver gaan om aan de persoonlijke eisen van het kamp De Ligt te voldoen. Wellicht volgt in de loop van de dag de officiële bekendmaking van de miljoenentransfer.

Gisteren landde De Ligt in Turijn:

Eupen haalt jonge doelman

KAS Eupen heeft bekendgemaakt dat het doelman Romain Matthys overneemt van FC Luik (eerste amateurdivisie). De 21-jarige Matthys ondertekende bij de Panda’s een overeenkomst van drie seizoenen. Matthys was vorig jaar een vaste waarde bij FC Luik en kwam er tot 32 officiële duels.

Algemeen directeur Christoph Henkel toonde zich verheugd met de komst van Matthys. “Romain is een jonge en getalenteerde doelman uit de regio. We zijn heel blij hem aan onze selectie te kunnen toevoegen. Het is een doelman die heel sterk is op zijn lijn en zijn verdediging stabiliteit bijbrengt. We zijn blij dat hij voor Eupen gekozen heeft en zullen hem bijstaan bij zijn verdere ontwikkeling.”

Matthys is voor Eupen de zesde inkomende transfer. Eerder haalden de Panda’s ook al verdedigers Andreas Beck (VfB Stuttgart) en Menno Koch (NAC Breda), middenvelder Jens Cools (Pafos) en aanvallers Jon Bautista (Real Sociedad) en Flavio Campichetti (Macara) aan boord.

Anderlecht schiet maar beter op: Southampton, Brighton en Mainz denken aan Amuzu

Anderlecht moet een versnelling hoger schakelen, wil het Francis Amuzu (19) na dit seizoen houden. Hij geniet interesse uit de Premier League en de Bundesliga.

De gesprekken slepen al maanden aan. Anderlecht wil het contract van Francis Amuzu, dat tot eind dit seizoen loopt zonder optie, absoluut openbreken. Alleen vindt het kamp-Amuzu dat die intenties onvoldoende weerspiegeld worden in de cijfers op het voorstel - financieel moet het beter. Het spel der onderhandelingen.

Rond Amuzu schermt men met buitenlandse belangstelling. Het is logisch dat die er is, want binnen enkele maanden is Amuzu - een belofte-international met een interessant profiel en veel potentieel - mogelijk transfervrij. Zo zijn er Turkse en Nederlandse clubs die de aanvaller volgen, maar ook Premier League-teams Southampton en Brighton & Hove Albion en het Duitse Mainz hebben Amuzu op de lijst staan. Is het niet voor nu, dan wel voor komende zomer.

Gesprek met Kompany

Het geluk van Anderlecht zou kunnen zijn dat Amuzu eigenlijk niet wil vertrekken. ‘t Is te zeggen: op voorwaarde dat hij een vaste basisspeler onder Vincent Kompany is. In die zin baart de transfer van Sidney Sam Amuzu wat zorgen, maar op het EK U21 in Italië had het jeugdproduct wel een goed gesprek met Kompany. Daarin liet die laatste verstaan op hem te rekenen.

Nu wil Amuzu dat op korte termijn ook in de praktijk vaststellen. Als dan ook de financiële beloning volgt, staat wellicht niks een handtekening in de weg. (PJC)

Gent dicht bij Mohammadi, ook doorbraak met Ngadeu?

AA Gent maakt werk van defensieve versterking. Het staat op het punt om de Iraanse linksback Milad Mohammadi (25) binnen te halen. Ook het dossier van Michael Ngadeu (28) beweegt.

Na de vier geïncasseerde treffers tegen STVV trok Jess Thorup aan de bel: er is versterking achterin nodig bij de Buffalo’s. Zijn wens lijkt snel ingewilligd te worden. Milad Mohammadi moet de schaarste op linksachter oplossen. De transfervrije 25-voudige Iraanse international vertoefde gisteren al in de Gentse binnenstad met zijn makelaar en kan een meerjarig contract ondertekenen. De voorbije 3,5 seizoenen kwam Mohammadi, die ook op de radar van Anderlecht stond, uit voor het Russische Achmat Grozny. Hij verwierf vorige zomer nog wereldfaam op het WK door een (mislukte) acrobatische inworp tegen Spanje te proberen.

Dief in de nacht

Ook bij een tweede Gents transfertarget komt er schot in de zaak. Michael Ngadeu ligt namelijk op ramkoers met zijn club Slavia Praag. Volgens voorzitter Jaroslav Tvrdík is de centrale verdediger op weg naar België. Iets wat de Tsjech niet zint, want hij haalde keihard uit naar de Kameroener. “Simon (Deli, de nieuwe speler van Club Brugge, red.) is vertrokken als held, Michael als een dief in de nacht.” Tvrdík beweert dat Ngadeu de gemaakte afspraken over een nieuw contract niet is nagekomen. In de huidige overeenkomst van de sterke verdediger zou een opstapclausule van 4,5 miljoen staan. (VDVJ)