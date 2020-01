Transfer Talk. Chipciu verlaat Anderlecht, ook Adzic op weg naar uitgang - Club heeft Guineese spits op de radar De voetbalredactie

18 januari 2020

12u51 2

Chipciu verlaat Anderlecht voor Cluj

Alexandru Chipciu verlaat Anderlecht en gaat in zijn thuisland voetballen. De 30-jarige Roemeen ondertekende een contract bij Cluj, waar de flankspeler zijn carrière hoopt te herlanceren. Het gaat om een definitieve transfer.

Chipciu, die tot het einde van het seizoen vastlag in Brussel, was overbodig bij paars-wit. Dit seizoen speelde hij geen enkele wedstrijd voor Anderlecht, voordien werd hij uitgeleend aan Sparta Praag.

Club Brugge heeft Guineese spits op de radar als alternatief voor toptargets

Nog op het lijstje van Club Brugge: de 24-jarige centrumspits Sory Kaba. De Guineeër (1,90m) is een alternatief voor toptargets Cristian Benteke (Crystal Palace) en Adolfo Gaich (San Lorenzo), beiden voorlopig om diverse redenen onhaalbaar voor Club. Kaba scoorde dit seizoen vier keer voor het Deense Midtjylland, waaronder twee belangrijke goals in de topper tegen FC Kopenhagen in november. De international werd deze zomer voor 3 miljoen euro overgenomen van het Franse Dijon.

Me gusta la opción Sekou, pero el bombazo sería Sory Kaba. Hay que rescatarle de la liga danesa. pic.twitter.com/S5rWGsUm2Q Aguirre Fernández(@ khalkrueger) link

Transfer Kouassi bijna rond

Racing Genk staat op het punt om zich te versterken met de Ivoriaanse middenvelder Eboue Kouassi. De 22-jarige Ivoriaan van Celtic was gisteren al op de club. Verwacht wordt dat dit weekend de laatste details worden uitgeklaard. Ally Samatta legde gisteren in Parijs zijn medische tests af en wacht intussen op een werkvergunning. Eens hij die heeft, staat niets nog een transfer naar Aston Villa in de weg. Racing Genk strijkt een transferbedrag op dat rond de tien miljoen ligt. Trainer Hannes Wolf zei op de persconferentie dat een vervanger van Samatta voor hem niet prioritair is. “Wij houden de markt in de gaten, maar met Onuachu, Odey en Nygren hebben we drie spitsen. Ook met Daehli hebben we een speler gehaald voor het offensieve compartiment.” (KDZ)

Adzic (Anderlecht) bijna rond met Emmen

Anderlecht lijkt (voorlopig) afscheid te gaan nemen van Luka Adzic. De 21-jarige Serviër is namelijk zo goed als rond met het Nederlandse FC Emmen. Het betreft een huur zonder optie. Bij Anderlecht kon de winger zich nooit echt doorzetten. Hij kwam in totaal tot zes optredens, waarin hij amper 152 minuten maakte.

Chicharito trekt naar Los Angeles Galaxy

De Mexicaanse aanvaller Javier Hernandez verlaat het Spaanse FC Sevilla om in de Major League Soccer (MLS) bij LA Galaxy aan de slag te gaan, zo maakte Sports Illustrated vrijdag bekend. De 31-jarige international zou bij Galaxy, waar hij de opvolger is van Zlatan Ibrahimovic, de beste betaalde speler in de MLS worden. Voordien was dat de Amerikaanse middenvelder Michael Bradley, die bij Toronto FC zes miljoen dollar per jaar verdient.

Chicharito is nog maar sinds september bij Sevilla aan de slag, maar kreeg er slechts vier basisplaatsen en liet er amper één doelpunt noteren. Sevilla nam hem toen over van West Ham, waar hij twee seizoenen verbleef. Hij scoorde voor de Londense club zeventien keer in 63 officiële duels. Voordien kwam de Mexicaanse topschutter aller tijden uit voor Guadalajara in zijn thuisland (2006-2010), Manchester United (2010-2014), Real Madrid (2014-2015) en Bayer Leverkusen (2015-2017).

John Guidetti verkast naar Hannover 96

Hannover 96 heeft zich versterkt met John Guidetti. De 27-jarige spits wordt gehuurd van het Spaanse Deportivo Alavés met een optie tot koop. De Zweed speelde dit seizoen pas zes keer voor de Spaanse nummer vijftien en hoopt in bij de Duitse tweedeklasser meer aan spelen toe te komen. Guidetti werd eerder gelinkt aan een overstap naar Feyenoord, waar hij in het seizoen 2011/2012 furore maakte. Ook Anderlecht werd genoemd.

Wir freuen uns sehr, unsere neue Nummer 9⃣ präsentieren zu dürfen: Der schwedische Nationalstürmer John #Guidetti kommt von Deportivo @Alaves aus der spanischen La Liga auf Leihbasis mit Kaufoption zu #H96. 👌 #NiemalsAllein ⚫️⚪️💚https://t.co/aHEjp9tIyU Hannover 96(@ Hannover96) link

Gat tussen vraag en aanbod voor Eriksen nog te groot

De onderhandelingen over de transfer van Christian Eriksen gaan door. Inter en Tottenham Hotspur hebben samen gedineerd om te praten over de overgang van de Deense middenvelder, meldt Sky Italia. Inter wil 9 miljoen euro exclusief bonussen betalen, terwijl Spurs rond de 16 miljoen verlangt. Het contract van Eriksen loopt na de zomer af.