Transfer Talk. Beerschot haalt Gambiaanse spits bij Lommel

04 augustus 2020

Beerschot heeft zopas een derde inkomende transfer afgerond. De kampioen van 1B legde de Gambiaanse aanvaller Abdoulie Sanyang (21) voor één jaar vast. Sanyang ontpopte zich vorig seizoen bij Lommel tot een revelatie. Lommel had Sanyang ook graag langer willen houden, maar het feit dat Beerschot volgend seizoen in 1A zal uitkomen, trok de dribbelaar over de streep. Eerder haalde Beerschot ook al verdedigers Dario Van den Buijs en Jan Van den Bergh in huis. (KDC)

