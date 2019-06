Transfer Talk. Appiah naar Nantes - KV Oostende haalt Vargas terug naar België Voetbalredactie

18 juni 2019

17u44 28 Belgisch voetbal Zowel in het binnen- als buitenland kondigt zich een hete transferzomer aan. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie trekt er in het zog van Kompany naar Anderlecht? Welke toppers verliest kampioen Genk? En Ajax? En hoe zal het new look Manchester United eruit zien? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Appiah naar Nantes

Dennis Appiah (27) verlaat Anderlecht definitief. Het Franse Nantes, dat ook ploegmaat Adrien Trebel wil, neemt de Franse rechtsachter over van RSCA. Anderlecht plukte Appiah in 2016 weg bij Caen voor drie miljoen euro, hij was regelmatig basisspeler in het Astridpark, maar kon nooit echt charmeren. Hij moest vertrekken. (PJC)

Vargas naar KV Oostende

KV Oostende heeft na de komst van Neto (AA Gent) en Skulason (Lokeren) een derde aanwinst beet. De 32-jarige Ronald Vargas tekent vanmiddag een contract voor één seizoen plus optie voor een extra jaar. De Venezolaan keert zo na vijf seizoenen terug naar België, na ommetjes bij het Griekse AEK Athene, het Turkse Balikesirspor en het Australische Newcastle Jets. Daar scoorde hij vorig seizoen 7 goals in 24 wedstrijden, vooraleer hij transfervrij op zoek moest naar een nieuwe club. Vanmiddag worden de laatste details uitgeklaard vooraleer de ex-middenvelder van Club Brugge en Anderlecht zijn handtekening plaatst, morgen traint Vargas een eerste keer mee met de kustploeg. (TTV)

Racing Genk wint strijd om handtekening van Zweeds talent Nygren (17)

Racing Genk heeft een tweede keer uitgehaald op de transfermarkt. Na recordaankoop Théo Bongonda hengelt de landskampioen nu ook het Zweedse toptalent Benjamin Nygren binnen. De 17-jarige flankaanvaller, die ook hoog op het verlanglijstje van een resem Europese topclubs stond, komt over van IFK Göteborg. Genk zou een initiële transfersom van 3,7 miljoen euro op tafel leggen. Een bedrag dat via een bonusconstructie nog kan oplopen tot 4,5 miljoen. Nygren had begin deze maand al een onderhoud met kersvers Genk-trainer Felice Mazzu. (KDZ)

Buitenlandse media zien Neymar al bij Barcelona

PSG heeft het stilaan gehad met de fratsen van Neymar, het signaal voor verscheidene buitenlandse media om de 27-jarige aanvaller aan FC Barcelona te linken. Volgens het Braziliaanse Globo Esporte zijn de Catalanen bereid om 100 miljoen euro te betalen én drie spelers in de deal te betrekken. Samuel Umtiti, Ousmane Dembele en Ivan Rakitic zouden de omgekeerde beweging maken. Een bron binnen Barça zegt dan weer bij ESPN dat een overgang “mogelijk is, maar niet makkelijk wordt”. Ook het Spaanse Marca mengt zich in de debatten en stelt dat Barcelona inderdaad interesse toont, maar het dan wellicht afziet van een transfer van Antoine Griezmann. De eerste geruchten tieren bij deze alvast welig.

Glenn Claes weg bij KV Mechelen

Glenn Claes verlaat KV Mechelen en trekt naar Virton. De 25-jarige middenvelder tekent een contract van 2 jaar met optie op een extra seizoen bij de promovendus uit 1B. Eerder werd al duidelijk dat er voor Claes geen toekomst meer was bij Malinwa - hij moest vorige week niet opdagen voor de medische testen. De Lierenaar speelde vorig seizoen op uitleenbasis bij Lommel. Daarvoor speelde hij bij Mechelen 117 wedstrijden op het hoogste niveau.

Zoon van Klinsmann tekent bij Sankt Gallen

Jonathan Klinsmann, zoon van de Duitse voetballegende Jürgen Klinsmann, heeft een contract voor twee jaar ondertekend bij het Zwitserse Sankt Gallen. De 22-jarige doelman komt over van Hertha Berlijn. Bij die club was hij geen vaste waarde, maar mocht hij wel al eens proeven van de Europa League.

Jonathan Klinsmann werd in München geboren, maar heeft de Amerikaanse nationaliteit. Zijn vader was er tussen 2011 en 2016 bondscoach. Bij Sankt Gallen, vorig seizoen zesde in de Swiss Super League, gaat Klinsmann voor een plaats tussen de palen de concurrentie aan met de Oostenrijker Dejan Stojanovic.

Düsseldorfcoach Funkel verwacht transfer van Raman naar Schalke

Benito Raman mag na zijn sterke seizoen bij Fortuna Düsseldorf op concrete interesse van Schalke 04 rekenen. In een gesprek met de Duitse krant Express zegt Ramans huidige coach Friedhelm Funkel dat hij een akkoord tussen beide clubs verwacht. “Ik geloof dat er wel een overeenkomst wordt bereikt”, stelt Funkel dinsdag.

Raman was vorig seizoen goed voor elf doelpunten en vijf assists in 32 wedstrijden. Schalke 04 wil de 24-jarige Oost-Vlaming graag naar Gelsenkirchen halen, maar de transfersom zou nog een struikelblok zijn. Düsseldorf hoopt naar verluidt op minstens 10 miljoen terwijl Schalke minder wil investeren.

Raman speelt sinds de zomer van 2017 voor Düsseldorf, dat hem overnam van Standard. Hij heeft er nog een contract tot 30 juni 2022.

Volgens Kicker zou Schalke in de deal de 21-jarige aanvaller Bernard Tekpetey willen betrekken. De Ghanees werd voor 2,5 miljoen euro overgenomen van tweedeklasser Paderborn maar zou een jaartje op uitleenbasis bij Düsseldorf kunnen rijpen.

Rrahmani op komst bij Standard, praten met Inter

Amir Rrahmani (25) moet de nieuwe centrale verdediger van Standard worden. De Rouches en Dinamo Zagreb zijn er uit, nu is het wachten op een akkoord met de Kosovaarse international, momenteel met vakantie. Op enkele (financiële) details na lijkt de deal zo goed als rond.

Standard en Inter Milaan zetten de gesprekken rond Zinho Vanheusden en Xian Emmers intussen verder. De onderhandelingen over Vanheusden verlopen wat moeizamer dan verwacht. Ter herinnering: Standard wil tussen 15 en 20 miljoen euro neertellen voor de belofteninternational. Ook in het dossier van El Kaddouri is er nog geen witte rook. PAOK houdt voorlopig vast aan zijn initiële vraagprijs van 1 miljoen euro. (FDZ/SJH)

Afellay tekent eenjarig contract bij PSV

Ibrahim Afellay heeft een contract voor een seizoen ondertekend bij PSV. Dat bevestigt de Nederlandse topclub vandaag op zijn website. De 33-jarige Afellay was in maart al teruggekeerd naar de lampenclub, met de bedoeling er te werken aan zijn herstel na diverse blessures. De Nederlandse winger kon het bestuur overtuigen en gaat dus opnieuw voetballen voor de club waarmee hij tussen 2004 en 2011 vier keer landskampioen werd.

“Na jaren met veel tegenslag is het hartstikke mooi om juist bij PSV deze kans te krijgen”, zegt Afellay, die na zijn vertrek uit Eindhoven voor Barcelona, Schalke, Olympiacos en Stoke speelde. “Ik heb hier vijftien jaar van mijn leven doorgebracht en de mentaliteit die hier heerst past bij mij. In de voorbije maanden heb ik dat weer ervaren. Het voelt goed om hier weer aan de slag te gaan.”

Mark van Bommel, coach van PSV, is blij met de komst van Afellay. “Ibi heeft als speler bepaalde eigenschappen die iedere trainer graag in zijn selectie heeft. En hij brengt een flinke dosis ervaring mee.”

John de Jong, technisch manager van PSV, vult aan. “Ibi heeft een hele zware tijd achter de rug, maar is inmiddels fysiek weer in orde. Hij heeft onder begeleiding van één van onze fysio’s maandenlang keihard gewerkt om fit te worden. Bij PSV onder-19 heeft hij vervolgens de groepstraining opgepakt en ook dat ging prima. Hij is nu toe aan de volgende stap en dat is trainen en spelen met een A-selectie. Ibi is een van ons en nog steeds een voetballer met veel kwaliteiten. Het is dus logisch dat wij hem deze kans bieden. We hebben er vertrouwen in dat het gaat lukken en daarom hebben we ook een optie in het contract opgenomen.”

Afellay speelde tussen 2007 en 2016 53 keer voor de nationale ploeg en maakte daarin zeven doelpunten. Hij maakte (als invaller) deel uit van de kern die op het WK in 2010 de finale haalde tegen Spanje.

Welkom thuis, Ibi ♥

Afellay keert terug in de A-selectie van PSV!#WelcomehomeIbi PSV(@ PSV) link

Chelsea lonkt naar Makélélé

Enkele dagen na zijn vertrek bij Eupen heeft Claude Makélélé alweer uitzicht op een andere job. Ex-club Chelsea heeft hem op het oog voor een rol in het departement voor verhuurde spelers. De Fransman kan er de eindverantwoordelijke worden. (KTH)

Daar is Vranjes opeens weer

Ineens zat hij weer in de kleedkamer. Ognjen Vranjes (29), vorig seizoen naar de B-kern verwezen na misplaatst gedrag, trainde gisteren gewoon mee tijdens de eerste oefensessie van Anderlecht. Voor het Bosnische enfant terrible zelf was dat een even grote verrassing als voor de buitenwereld, maar het is niet zo dat het standpunt van RSCA gewijzigd is. De club wil de verdediger nog steeds graag verpatsen, al was het maar omdat hij ongeveer één miljoen euro per seizoen verdient. Vranjes zelf wil net om die reden níet weg - geef hem eens ongelijk. Hij wil de komende weken proberen om zich in de gratie van Vincent Kompany te spelen. (PJC)

“Cillessen op weg naar Valencia”

Niet Benfica maar Valencia wordt mogelijk de nieuwe club van Jasper Cillessen. Dat meldt Mundo Deportivo. Barcelona zou met de ex-club van Michy Batshuayi om de tafel zitten voor een ruildeal. De huidige doelman van Valencia, de Braziliaan Neto, wil namelijk een stap hogerop zetten . Cillessen daarentegen is op zoek naar een vaste plek onder de lat, bij Barcelona komt hij in de pikorde na Marc-André ter Stegen.