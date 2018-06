Transfer Talk 5/6: "Ronaldo vraagt jaarlijks brutoloon van 75 miljoen euro" - Zorgde Hazard ervoor dat Zidane vertrok bij Real? - Berrier heeft akkoord met Mechelen De voetbalredactie

05 juni 2018

Het voetbalseizoen 2017-2018 zit erop en dat betekent dat de clubs zich weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij.

"Ronaldo wil astronomische loonsverhoging"

Volgens 'El Partidazo de COPE’, een onderzoeksprogramma van Cadena COPE, wil Cristiano Ronaldo (33) bij Real Madrid zo maar eventjes 75 miljoen euro bruto per jaar gaan verdienen. Het Spaanse radiostation stelt ook dat Ronaldo een contract voor de duur van zes jaar tot 2024 wil, wat zou betekenen dat hij op zijn 39ste nog altijd in het Bernabeu voetbalt. Cristiano heeft momenteel nog een overeenkomst tot 2021 bij 'Los Merengues', maar hij wil meer respect van de club waarvoor hij al sinds 2009 voetbalt. Het is in die zin dat zijn uitspraken na de gewonnen Champions League-finale tegen Liverpool moeten gekaderd worden, toen de Portugese superster hintte op een vertrek bij 'de Koninklijke'.

Respect dat hij ook vertaald wil zien in centen. Ronaldo ziet hoe Neymar per jaar 36,8 miljoen verdient bij PSG en hoe Barcelona het jaarloon van Lionel Messi opgetrokken heeft tot 40 miljoen, terwijl hij zelf nog altijd voor 21 miljoen euro per jaargang of 42 miljoen bruto voetbalt bij Real. In januari heeft de club nog een nieuw voorstel overgemaakt aan de ster. Zijn salaris zou daarbij niet omhoog gaan, zijn premies zouden wel aanzienlijk stijgen. Ronaldo weigerde het prestatiegerichte voorstel van zijn bazen. 't Is nog maar de vraag of die willen ingaan op zijn huidige eisen. Pas na het WK zouden beide partijen opnieuw rond de tafel zitten.

Naast zijn salaris zijn er nog zaken die de Portugees als een gebrek aan respect ervaart. Zo vindt hij dat Real hem niet genoeg geholpen heeft om zijn conflict met de belastingsdiensten op te lossen, maar ook in het gekoketteer van Real met Neymar ziet hij een gebrek aan respect voor hemzelf. En CR7 is er vast niet ongevoelig voor dat hij de laatste tijd al eens uitgefloten werd door de fans.

Rits tekent bij Club

Het hing al langer in de lucht maar nu is het officieel: Mats Rits is een speler van Club Brugge. De middenvelder slaagde voor zijn medische tests en tekende vandaag een contract voor drie seizoenen bij blauw-zwart. Hij kreeg er het rugnummer 26 toegewezen.

Berrier heeft akkoord met KV Mechelen

Witte rook. KV Mechelen heeft een akkoord bereikt met Franck Berrier (34). De Fransman zal voor twee seizoenen plus één onder bepaalde voorwaarden tekenen. De aanvallende middenvelder was op een zijspoor beland bij KV Oostende en mocht er gratis vertrekken. Eind deze week moet hij wel nog zijn medische testen afleggen, maar in principe worden er geen problemen verwacht. Met de komst van Berrier zet Malinwa zijn ambities kracht bij: het wil na één seizoen terugkeren naar 1A. (PJC/FDZ)

Fred naar Manchester United

De Braziliaanse middenvelder Fred (25) trekt naar Manchester United, dat meldt de Engelse club op zijn website. Fred komt over van het Oekraïense Shakhtar Donetsk, waarvoor hij vijf seizoenen speelde. Bij Man. United wordt hij ploegmakker van de Rode Duivels Romelu Lukaku en Marouane Fellaini. De club van trainer José Mourinho zou bijna 60 miljoen euro op tafel leggen. Fred zit in de selectie van Brazilië voor het WK in Rusland. Voor de 'Seleção' haalde hij zeven caps.

Matias Suarez: "Losse contacten geweest met nieuwe bestuur van Anderlecht"

Opvallende uitspraak van Matias Suarez in Sport/Voetbalmagazine: "Ik kom zeker terug naar België", luidt het. "Mijn kinderen zijn er geboren en ik ben verzot op jullie land. Je wist acht jaar van je leven niet zomaar uit. Ik ben vooral onder de indruk van de manier waarop de samenleving georganiseerd is. En tegelijk is het een en al gemoedelijkheid. Misschien laat ik mijn kinderen ooit in België studeren. Maar ik wil vooral op een deftige manier afscheid nemen van de club (Anderlecht, red.) en de supporters."

"Via mijn makelaar zijn er alle losse contacten geweest met het nieuwe bestuur", verrast Suárez. "Maar ik kende Marc Coucke al van vroeger. Hij wilde mij twee seizoenen geleden samen met Silvio Proto naar Oostende halen. Ik kreeg van Silvio te horen hoe graag Coucke mij erbij wilde. Ik heb met mijn familie overlegd, maar we hadden al beslist dat het tijd was om terug te keren naar Argentinië. In België wil ik enkel voor Anderlecht voetballen."

Arsenal versterkt zich met Lichtsteiner

Arsenal neemt de Zwitserse international Stephan Lichtsteiner (34) over van Juventus. De Gunners bevestigden de komst van de ervaren rechtsachter op hun website. Lichtsteiner, die binnenkort deelneemt aan het WK, komt transfervrij over van de Oude Dame. Hij won met de Italiaanse topclub zeven keer op rij de landstitel en speelde meer dan 250 wedstrijden voor Juve.

De Zwitser is de eerste aanwinst voor Unai Emery, de opvolger van Arsène Wenger op de trainersbank van Arsenal. "Stephan voegt heel wat ervaring en leiderschap toe aan de kern. Hij heeft heel veel kwaliteiten en een positieve en vastberaden houding. Stephan zal ons op en naast het veld versterken", aldus Emery.

Lichtsteiner begon zijn carrière in 2001 bij Grasshopper Zürich. Hij speelde ook voor Rijsel en Lazio alvorens hij in 2011 bij Juventus belandde.

Met Zwitserland speelt Lichtsteiner op het WK in Rusland tegen Brazilië (17 juni), Servië (22 juni) en Costa Rica (27 juni).

Santi Cazorla keert terug naar Villarreal

Santi Cazorla gaat opnieuw voor Villarreal voetballen. De Spaanse middenvelder (77 caps, 14 goals) sukkelt al ruim anderhalf jaar met een achillespeesblessure en moest vertrekken bij Arsenal. Bij Villarreal mag hij zich opnieuw bewijzen.

Cazorla staat al sinds oktober 2016 aan de kant. Na meerdere operaties, de meest recente eind november 2017, timmert hij nog steeds aan de weg terug.

Bij Villarreal krijgt de 33-jarige Cazorla de kans om in de voorbereiding trainer en bestuur te overtuigen dat er na alle blessureleed nog muziek in zijn carrière zit. De middenvelder voetbalde eerder voor de "gele onderzeeër" van 2003 tot 2006 en tussen 2007 en 2011. Na een seizoen bij Malaga was hij de voorbije zes jaar actief bij Arsenal.

Hazard splijtzwam in relatie Zidane-Pérez?

Zinedine Zidane heeft de deur van het Bernabeu achter zich toegegooid na een ruzie met voorzitter Florentino Pérez rond de transfers voor deze zomer, zo claimt The Sun te weten. Volgens de Engelse tabloid wilde Zidane heel graag Eden Hazard bij Chelsea weghalen, maar Pérez zou niet moeten weten van de Rode Duivel. Dat 'Zizou' een fan is van Hazard, is een publiek geheim. Op een verkennend gesprek na is er echter nooit contact geweest tussen de entourage van Hazard en 'de Koninklijke'. Ook rond Manchester United-doelman David De Gea zouden Zidane en Pérez het oneens geweest zijn. Terwijl de voorzitter de Spaanse nummer één graag wil binnenhalen, gaf Zidane aan vertrouwen te hebben in Keylor Navas. De ruzie liep zo hoog op dat Zidane uiteindelijk zei: "Ik ben er klaar mee. Zorg jij maar voor het team." In een reactie op de geruchten rond Real, heeft De Gea al laten weten "gelukkig" te zijn in Manchester.

Gigot voor 8 miljoen naar Moskou, Mitrovic naar Strasbourg

Sterkhouder Samuel Gigot (24) verlaat AA Gent en trekt naar Spartak Moskou, waar hij een contract voor vier jaar ondertekend heeft. De Fransman gaat in de Russische hoofdstad een veelvoud verdienen van wat hij bij AA Gent had. Volgens onze bronnen zou hij maandelijks een goeie 150.000 euro netto gaan opstrijken. Dat is naar schatting vier keer zoveel als wat hij bij AA Gent op zijn bankrekening kreeg. "Over cijfers kan ik niks zeggen", aldus Gigot. "Financieel was het aanbod van Spartak héél interessant, maar alles kwam samen, want ook sportief ligt in Moskou een mooie uitdaging. Spartak is de populairste club van Rusland, het speelt volgend seizoen zeker Europa League en misschien zelfs Champions League." Ook de Buffalo's varen financieel wel bij deze transfer, die hen 8 miljoen euro oplevert. Anderhalf jaar geleden werd Gigot door de Buffalo's voor 1,3 miljoen euro werd weggehaald bij KV Kortrijk. Een uitgaande recordtransfer is hij niet, want Sven Kums werd in de zomer van 2016 voor 9 miljoen verkocht aan Watford.

Gisteravond raakte ook de transfer van Stefan Mitrovic naar het Franse Strasbourg rond. Een deal van 3 miljoen euro. De Servische verdediger heeft een overeenkomst voor vier seizoenen getekend bij het Franse Strasbourg. AA Gent nam eigenlijk vorige winter al afscheid van Mitrovic, maar toen liep de overgang naar Saint-Étienne spaak op de medische tests. Mitrovic werd sindsdien geopereerd aan de voet, maar zou inzetbaar moeten zijn tegen de start van het seizoen. Met Sigurd Rosted trok AA Gent in de winter al een vervanger voor hem aan.

Ook Anders Christiansen zal Gent met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid verlaten. Zijn ex-club Malmö toont interesse, maar er zijn ook andere gegadigden. (RN/NP)

RB Leipzig versterkt selectie met Uruguayaan Saracchi

RB Leipzig heeft met de Argentijnse recordkampioen River Plate een akkoord omtrent de transfer van Marcelo Saracchi. De Duitse eersteklasser legt 12,5 miljoen euro op tafel voor de Uruguayaanse linkerverdediger. De deal is op enkele details na rond.

De 20-jarige Saracchi is na de Franse verdediger Nordi Mukiele, voor wie 16 miljoen euro werd gestort aan Montpellier, de tweede versterking van RB Leipzig.

De club, afgelopen seizoen zesde in de Bundesliga, is intussen nog op zoek naar een nieuwe coach na het vertrek van Ralph Hasenhüttl. Daarvoor zou Jesse Marsch, huidig trainer van NY Red Bull, in beeld zijn.

Colley dicht bij Sampdoria

Omar Colley is op weg naar de Serie A. De Gambiaanse centrale verdediger heeft een persoonlijk akkoord met Sampdoria en zou er de komende jaren een salaris van 800.000 euro kunnen opstrijken. Volgens Italiaanse bronnen heeft Sampdoria het bod verhoogd tot 7 à 8 miljoen, maar een akkoord met Genk is er nog niet. (KDZ)

Maxime Biset blijft Westerlo trouw

Maxime Biset heeft zijn contract bij KVC Westerlo met twee seizoenen (plus optie) verlengd. Biset kwam in de zomer van 2017 naar het Kuipje en werd achterin meteen een sterkhouder. Met 2.439 minuten verzamelde de 32-jarige Antwerpenaar (ex-KV Mechelen en Antwerp) de meeste speeltijd van alle Kemphanen. Alleen door een gele schorsing miste Biset een wedstrijd.

Na afloop van de competitie werd Biset uitgeroepen tot 'Kemphaan van het seizoen'.

Belgische jeugdinternational Boussaid ruilt Lierse voor Utrecht

Othmane Boussaid zet zijn voetbalcarrière voort bij FC Utrecht. Dat heeft de Nederlandse club vandaag bekendgemaakt. De 18-jarige aanvaller komt over van Lierse, dat vorige maand het faillissement aanvroeg. Boussaid ondertekent in Utrecht een contract voor drie jaar met optie op een vierde. De jeugdinternational speelde afgelopen seizoen veertien keer voor het team uit de Proximus League en trof eenmaal raak.

"Othmane is erg talentvol en enorm ambitieus", laat Directeur Voetbalzaken bij Utrecht, Jordy Zuidam, optekenen. "Je kan hem vergelijken met Dries Mertens, niet heel lang maar hij heeft een enorme drive, snelheid en is technisch zeer vaardig. We hebben met Othmane een gedegen plan uitgestippeld waarin hij zal meetrainen met het eerste elftal, maar naar verwachting eerst zijn wedstrijden zal spelen voor Jong FC Utrecht in de Jupiler League. We hebben er echter alle vertrouwen in dat een speler met zijn kwaliteiten en potentie snel te zien is in wedstrijden van het eerste elftal van FC Utrecht."

Nieuwe club Ricardo Sá Pinto?

Ricardo Sá Pinto blijft volgens Portugese media de topkandidaat om volgend jaar hoofdcoach te worden van Sporting Lissabon. De Portugees kreeg na de laatste match van Standard in Charleroi officieel te horen dat hij op Sclessin wordt vervangen door Michel Preud'homme. (FDZ)

KV Mechelen doet Berrier finaal voorstel

KV Mechelen heeft Franck Berrier (34) gisteren een finaal voorstel gedaan. Malinwa biedt de Franse middenvelder een contract van twee jaar plus één onder bepaalde voorwaarden (ook financieel). Achter de Kazerne willen ze zo snel mogelijk hun kern voor komend seizoen rond hebben. Zo kregen Claes en Kawaya te horen dat ze zich niet meer hoeven te melden. Voor Sylla - die mag, maar niet moet blijven - is er buitenlandse interesse. Ook voor Beqiraj wordt een oplossing gezocht. (FDZ)

Standard heeft nieuwe keeperstrainer

Jan Van Steenberghe (45) tekent vandaag een meerjarig contract als nieuwe keeperstrainer. Hij was sinds Nieuwjaar aan de slag bij Roeselare. Standard dacht ook aan ex-doelman Vedran Runje, maar die piste werd verlaten. Met de komst van Van Steenberghe is de technische staf van de Rouches zo goed als rond. (FDZ/WDK/DEA)

Finse aanvaller voor Essevee?

Zulte Waregem maakt werk van een volgende transfer. De Fin Mikael Soisalo legde gisteren medische testen af aan de Gaverbeek. De rechteraanvaller staat nog onder contract bij het Engelse Middlesbrough, maar kwam daar enkel in actie bij de U23. Net als Kortrijk toont Essevee interesse in Alpaslan Öztürk . Beide clubs boden hem een contract voor drie jaar. De verdedigende middenvelder zit zonder club, maar overweegt ook opties in Turkije. (VDVJ/BF)

Giuseppe Iachini verlaat Sassuolo na handvol maanden

De Italiaanse eersteklasser Sassuolo moet op zoek naar een nieuwe trainer. Giuseppe Iachini, pas sinds november in dienst, houdt het alweer voor bekeken. De 54-jarige Iachini kwam eind november in plaats van de ontslagen Cristian Bucchi. Sassuolo stond toen zestiende en verkeerde in degradatiegevaar. Hij loodste het team uiteindelijk naar de elfde positie in het eindklassement.

Roberto de Zerbi, die degradant Benevento verliet, wordt genoemd als mogelijke opvolger.

CERCLE BRUGGE_ Cercle hoopt eerstdaags zijn trainersdossier af te ronden. De topkandidaat, de Fransman Laurent Guyot, verbrak inmiddels zijn verbintenis bij FC Toronto II. Cercle oefent tegen Charleroi (30 juni, locatie nog te bepalen) en tegen Lokeren (4 juli, in Damme). (LUVM)

LOKEREN_ Komnen Andric, een Servische spits (22j, 1m90), is in beeld. (MVS)

EUPEN_ Blondelle (32) zal zijn contract met één jaar verlengen, tot 2020. (VDVJ)

W.-BEVEREN_ Er wordt geoefend op de fandag (21 juli) tegen KV Mechelen. Het Franse Metz, gedegradeerd uit de Ligue 1, deed een bod op Laurent Jans. (MVS)