Trainers Preud'homme en Leko eensgezind: "De transferperiode in België is gewoon te lang"

22 juli 2018

Bron: Play Sports 0 Belgisch Voetbal Vrijdag wordt de Jupiler Pro League opnieuw op gang getrapt, maar de transferperiode loopt vrolijk door. Tot 31 augustus en dat zit trainers Ivan Leko en Michel Preud'homme dwars. Voor de Supercup tussen Club Brugge en Standard lieten ze hun ongenoegen blijken.

"Ik hoor dat bij Club Brugge sommige spelers wachten op een transfer. Bij ons weet je dat er perikelen zijn met verschillende spelers en de transfers laten op zich wachten", stak Michel Preud'homme voor de aftrap in het Jan Breydelstadion van wal. "We moeten in België heel vroeg beginnen in vergelijking met andere landen en dan speel je een voorbereiding op twee of drie verschillende snelheden. Met jonge gasten en spelers die nog maar net terug zijn van het WK. Of niet (hint op Carcela red.). Het bestuur is bezig met Carcela en met het werk dat we nog moeten leveren in aanvallend opzicht."

De terugkeer van Mehdi Carcela liet nog op zich wachten, maar ondertussen circuleert er wel al een foto van de Marokkaan op Twitter. Carcela werd namelijk door een reiziger gespot op de luchthaven in Brussel. Hij zat op dezelfde vlucht die in het Turkse Antalya vertrok.

@Standard_RSCL @d_demyttenaere Mehdi is back 🙏🔴⚪️ pic.twitter.com/HJDVnAau7T Verniest Thomas(@ VerniestThomas) link

Ook na de Supercup had Michel Preud'homme het nog over het belang van zijn twee sleutelspelers. "Je weet wie vorig jaar het verschil gemaakt hebben: Edmilson en Carcela. Als ze blijven ben ik de gelukkigste man ter wereld. Als ze vertrekken gaan we weer opbouwen, maar dat is makkelijker met hen dan zonder." MPH is vanavond dus niet de gelukkigste man ter wereld. Junior Edmilson speelde in Brugge zijn laatste wedstrijd voor Standard en trekt naar Qatar.

Ook Ivan Leko herkende het Belgische transferprobleem. "We hebben geen perfecte voorbereiding gekend", vertelde de trainer van Club Brugge voor de wedstrijd. "We weten allemaal waarom. De transferperiode in België is gewoon veel te lang, tot 31 augustus. Daarom is het moeilijk om de perfecte voorbereiding af te haspelen."