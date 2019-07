Trage uitspraak BAS betekent minder Europese tickets voor België NVK

01 juli 2019

14u16

Bron: Eigen berichtgeving 6 Belgisch voetbal Het BAS behandelt vandaag en morgen de matchfixingszaak rond Dejan Veljkovic. De timing van de uitspraak is cruciaal - niet alleen voor KV Mechelen, maar voor het het hele Belgische voetbal. “Want als er na 15 juli een uitspraak is, verliezen we een Europees ticket”, zegt bondsadvocate Elisabeth Matthys.

Die datum is dus cruciaal. Als er voor 15 juli duidelijkheid is en KV Mechelen schuldig wordt bevonden, kan het Europese ticket van bekerwinnaar KVM nog doorschuiven naar AA Gent. Anders ontneemt de UEFA België zijn vijfde ticket.

Als KV Mechelen onschuldig bevonden wordt door het BAS, is de kans eveneens groot dat er maar vier Belgische vertegenwoordigers zullen zijn in Europa. “De UEFA is zijn dossier al gestart tegen KV Mechelen”, aldus Matthys. En de UEFA heeft niet de gewoonte om clubs die betrokken zijn in een matchfixingdossier - zelfs al blijken ze onschuldig - toe te laten in haar competities.