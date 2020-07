Toptransfer is een feit: Tessa Wullaert (27) kiest voor Anderlecht Redactie

27 juli 2020

19u30 28 Belgisch voetbal Tessa Wullaert (27) kiest voor Anderlecht. Na weken onderhandelingen is er een akkoord gevonden tussen de drievoudige Gouden Schoen en paars-wit. Morgen wordt Wullaert voorgesteld op Neerpede.

Wullaert was transfervrij na een passage bij Man City. Ze kon ook in het buitenland blijven, maar verkiest nu dus Anderlecht, ook om dichter bij haar familie, vriend en vrienden te zijn.

Wullaert speelde in het seizoen 2012-2013 al voor Anderlecht. Daarnaast verdedigde ze in België de kleuren van Zulte Waregem (2008-2012) en Standard (2012-2015). Nadien koos de 27-jarige spits voor een buitenlands avontuur bij Wolfsburg (2015-2018) en Manchester City (2018-2020). Bij de Citizens, waar ze afgelopen seizoen niet langer onbetwist titularis was, liep haar contract vorige maand af.

Wullaert is de topschutter aller tijden van de Red Flames met 42 doelpunten in 86 wedstrijden.

