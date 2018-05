Topschutters uit amateurreeksen vieren stevig feestje in dancing Carré tijdens Gala van de Zilveren Bal TLB

26 mei 2018

00u49

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch Voetbal In de Willebroekse dancing Carré mochten de topschutters uit de amateurreeksen van het voetbal hun Zilveren Voetbal in ontvangst nemen. De trofee zet de topschutters van Eerste Amateurliga tot en met tweede provinciale in de kijker. Hieronder de laureaten per reeks, hun ploeg, aantal goals en reactie op hun knalseizoen.

Eerste Amateurliga: Alessio Staelens

Ploeg: FC Knokke

Aantal doelpunten: 19 doelpunten

"Ik heb dit jaar, alles competities samen, 24 keer de weg naar de netten gevonden. De ploeg draaide goed en daar heb ik van geprofiteerd. Een héél groot feest zullen we niet bouwen, want we spelen zondag nog om de titel. Promoveren wil de club niet doen, maar de titel wegsnoepen voor de neus van Lommel is toch een erezaak. Voorts droom ik er nog wel van om ooit nog in 1A aan te treden, dat geef ik eerlijk toe."

Tweede Amateurliga A: Sander Van Eyck

Ploeg: SK Londerzeel

Aantal doelpunten: 24 doelpunten

"Ik kan alleen maar tevreden zijn over mijn seizoen", aldus Sander Van Eyck, die volgend jaar een stapje hogerop zet naar FC Knokke. "Ik heb vier hattricks gescoord en dat waren vanzelfsprekend mijn mooiste momenten. Een match waar ik dan weer met minder plezier aan terugdenk, is die tegen Pepingen-Halle. Daar miste ik twee strafschoppen op vijf minuten tijd. Ik had dus nog meer dan 24 keer kunnen scoren."

Tweede Amateurliga B: Thomas Van Zantvoort

Ploeg: City Pirates

Aantal doelpunten: 22 doelpunten

"Ik begon het seizoen in geen geval met het idee om topschutter te worden", was Thomas Van Zantvoort eerlijk. "Hoe meer we merkten dat de mogelijkheid er toch in zat, werd die topschutterstitel echter wel een item en op het einde van het seizoen was de trip naar Carré echt wel een doelstelling geworden voor de groep. De Zilveren Voetbal is een bekroning voor iedereen binnen de club. Net als vorig jaar zijn we met een bus afgezakt naar Willebroek, om een topseizoen in schoonheid af te sluiten."

Derde Amateurliga A: David Cardon

Ploeg: SCT Menen

Aantak doelpunten: 26 doelpunten

"Ik voetbal graag bij menen en tekende daarom bij voor een derde seizoen bij de club", aldus Cardon, die kampioen speelde met zijn ploeg. "Ik ben topschutter geworden en had dus wel wat aanbiedingen op zak, maar ik zag geen redenen om te vertrekken. Ik woon niet ver en amuseer me gewoon." Op de voorlaatste speeldag legde Cardon tegen Grimbergen de bal liefst zes keer in het mandje.

Derde Amateurliga B: Glenn Van Asten

Ploeg: KVC Houtvenne

Aantal doelpunten: 27 doelpunten

"Ik ben mijn ploegmaats enorm dankbaar. Ik ben geen spits die bergen werk verzet, maar eerder een aanspeelpunt. De groep heeft het werk voor mij gedaan. Als je dan, zoals in de wedstrijd op het veld van VC Herentals, vier keer kan scoren, is dat vooral hun verdienste. Ik heb dan ook niet lang moeten twijfelen om langer bij de ploeg te blijven, na vijf minuten waren de onderhandelingen al afgelopen." Tien jaar geleden won Van Asten de Zilveren Bal al een keer.

Eerste provinciale (Antwerpen): Tristan Dermaut

Ploeg: Lyra

Aantal doelpunten: 26 doelpunten

"De topschutterstitel was geen doel op zich, maar naarmate de competitie vorderde, was het wel iets waar ik mijn pijlen op ging richten. Jammer genoeg viel ik begin april uit met een knieblessure, die me eigenlijk al sinds speeldag één parten speelde. Anders had ik mogelijk opnieuw dertig goals kunnen scoren. Maar er komt nu eenmaal een moment dat je toch naar je lichaam moet beginnen te luisteren."

Eerste provinciale (Brabant): Wout Bache

Ploeg: HO St. Bierbeek

Aantal doelpunten: 40 doelpunten

"Alles viel netjes in de plooi, terwijl ik zonder al te grote verwachtingen aan het seizoen was begonnen. Want mijn ex-ploeg Butsel staat sowieso iets lager aangeschreven en daar kwam ik maar veertien keer tot scoren. Maar op het middenveld liepen er met Steenwegen en Antheunis spelers met ervaring rond die me op het perfecte moment konden lanceren. Als ik er één speler moet uitpikken met wie ik van meet af aan een bijzondere klik had, dan wel verdediger Devyver. Michiel voelde als geen ander aan wanneer ik mijn loopactie ging inzetten en zijn lange passes kwam vaak perfect aan. Zo kwam ik veertig keer tot scoren."

Eerste provinciale (Limburg): Nico Claes

Ploeg: W. Koersel

Aantal doelpunten: 29 doelpunten

Voor Nico Claes was het al zijn vijfde Zilveren Bal. "Je kan je afvragen of dat went, maar dat is niet zo. Het is altijd fijn om laureaat te zijn. Het is voor mij zeker iets speciaal en ik koester dat. Het is ook een fijne erkenning. Dat doet toch deugd. Vooral omdat we met de ploeg niet zo goed aan het seizoen begonnen. Er werd dan overgeschakeld naar een iets andere tactiek, met veel aandacht voor de omschakeling en daar heb ik als spits zeker kunnen van profiteren. Ik ben terecht fier op mijn resultaat, dit is de tweede keer in mijn loopbaan dat ik dertigkeer scoor."

Eerste provinciale Oost-Vlaanderen: Tom Persan en Jelte De Coninck

Ploegen : KVE Aalter en De Pinte

Aantal doelpunten: 24 doelpunten

Persan: "Die eerste Zilveren Voetbal winnen blijft toch iets om te koesteren. Maar de voorbije twee jaar ben ik toch sterker geworden en de kwaliteit van mijn doelpunten lag toch een stuk hoger. Bij de start van het seizoen dacht ik niet dat ik me in de strijd voor de titel van topschutter zou kunnen mengen, maar na Nieuwjaar groeide het besef dat ik die prijs kon pakken."

De Coninck: "Het moest eigenlijk een overgangsjaar worden zonder in de problemen te komen, maar het overtrof de verwachtingen. In de stand van de topschutters stond ik bijna heel het seizoen tweede. Dat ik dan toch nog topschutter ben geworden, is mooi. Ik heb geen idee waar ik me mag aan verwachten in Carré, dus ik laat het op me afkomen."

Eerste provinciale West-Vlaanderen: Timothy Van De Wouwer

Ploeg: SK Oostnieuwkerke

Aantal doelpunten: 36 doelpunten

"Ik werd als diepe spits minder in het spel betrokken zodat ik meer in de zestienmeter mijn ding kon doen. Van mijn 36 goals zaten er maar vijf strafschoppen tussen. Uiteraard ben ik tevreden dat ik vanavond die mooie trofee in ontvangst mag nemen want het is voor de ploeg toch een opsteker. Maar helemaal tevreden ben ik niet, want we wilden promoveren en da's niet gelukt."

Tweede provinciale A (Antwerpen): Wannes Janssens

Ploeg: Broechem

Aantal Doelpunten 34 doelpunten

"Dit seizoen draaide het grandioos, vooral omdat ik vooraan op Thomas Van Tendeloo en Marnix Wouters kon rekenen. Dat stuwde mijn vertrouwen in de hoogte. Wie de ballen eenvoudig binnentrapt, krijgt meer aanvoer. Het liep de voorbije maanden allemaal zo eenvoudig, dat we de tel soms niet konden bijhouden."

Tweede provinciale A (Brabant): Stijn Baudet

Ploeg: Sp. Rotselaar

Aantal doelpunten: 29 doelpunten

Het is altijd mijn ambitie geweest om zoveel mogelijk te scoren om mijn ploeg aan de zege te helpen. Aanvankelijk was het gewoon leuk. Gaandeweg werd het meer een droom om de topschutterstitel binnen te halen. Eens ik bovenaan stond in het klassement, werd het duidelijk dat het mogelijk was om deze prijs te winnen. Ik hoop volgend seizoen minstens even goed te doen."

Tweede provinciale A (Limburg): Davy Belmans

Ploeg: Sp. Grote Heide

Aantal doelpunten: 21 doelpunten

"Ik had aan 21 doelpunten genoeg voor de topschutterstitel. Ik ben daar heel tevreden mee, omdat ik in de loop van het seizoen vijf matchen niet heb kunnen spelen vanwege een rugblessure. Bovendien heeft heel de ploeg enkele moeilijke periodes doorgemaakt. Mijn zes doelpunten tegen Opitter hebben wellicht de doorslag gegeven bij het eindresultaat. De rest van de doelpunten waren verspreid over heel het seizoen."

Tweede provinciale A (Oost-Vlaanderen): Richard Antwi Manu

Ploeg: SKDJ Lovendegem

Aantal doelpunten: 24 doelpunten

"Ik had natuurlijk liever met SK Lovendegem, mijn ploeg, een prijs gepakt. We gaven enkele maanden de indruk om mee te kunnen doen voor de prijzen, maar zakten finaal toch weg naar de grijze middenmoot. Toch ben ik ook heel trots op mijn topschutterstitel. Volgend seizoen trek in naar Zelzate, een ploeg die twee reeksen hoger speelt. Benieuwd hoe ik die stap zal verteren."

Tweede provinciale A (West-Vlaanderen): Jari Bourgeois

Ploeg: FC Meulebeke

Aantal doelpunten: 27 doelpunten

"Een persoonlijke prijs doet altijd deugd en een spits wordt nu eenmaal altijd beoordeeld op zijn aantal goals. Met dank uiteraard aan heel de ploeg want zij speelde ook een fantastisch seizoen. Ik wil hen dan ook bij de hulde betrekken."

Tweede provinciale B (Antwerpen): Nick Jansen

Ploeg: Wuustwezel

Aantal doelpunten: 34 doelpunten

Voor Jansen is het pas de eerste Zilveren Voetbal uit zijn carrière. "En waarschijnlijk ook mijn laatste. Ik word niet alleen 33. We spelen volgend seizoen ook een reeks hoger, waardoor het er niet gemakkelijker op wordt. Ik ben het trouwens niet gewend om zoveel te scoren. Voor dit seizoen had ik bijvoorbeeld nog nooit meer dan 16 goals gemaakt.

Tweede provinciale B (Brabant): Adil Ben Kassem

Ploeg: Asse-Zellik 2002

Aantal doelpunten: 24 doelpunten

"Het is al mijn vierde Zilveren Bal, maar toch blijft het een grote eer om hem te winnen. Ik was al eens topschutter in vierde klasse, eens in eerste provinciale en nu voor de tweede keer in tweede provinciale: mooi. Ik heb ook besloten om nog een jaar bij Asse-Zellik te blijven voetballen. 't Is een leuke groep en we spelen mooi voetbal. Hopelijk sta ik hier volgend jaar terug."

Tweede provinciale B (Limburg): Adil Ben Kassim

Ploeg: FC Alken

Aantal doelpunten: 32 doelpunten

"Wie had dat gedacht dat ik op mijn dertigste nog topschutter zou worden, nadat ik al een paar keer gestopt was met voetballen door enkele zware blessures? Nu is het voetbal goed te combineren met mijn werk. Ik heb vaste nachtpost bij een farmaceutische bedrijf in Alken en na de training ga ik meteen door naar mijn werk. Op één match na heb ik alles gespeeld en ook dat draagt bij tot dit succes. Natuurlijk kan je dit nooit alleen en daarom moet ik mijn ploegmaats bedanken voor de goede aanvoer. Net als een titel winnen, is topschutter worden de verdienste van het collectief."

Tweede provinciale B (Oost-Vlaanderen): Lorenzo Berwouts en Nils Van Poelvoorde

Ploegen: Gijzenzele en SK Denderhoutem

Aantal doelpunten: 31 doelpunten

Berwouts: "Ik wilde ook in de buurt van twintig goals eindigen, omdat we wisten dat het een moeilijk seizoen zou worden. Dat ik er uiteindelijk nog eens elf meer zou maken, is ook voor mij een verrassing. Bij een degradatiekandidaat is dat in principe niet eenvoudig. Dit seizoen zakten we als team wat achteruit en mikten we op de tegenaanval. Op die manier kon ik mijn snelheid gebruiken, wat tot veel countergoals heeft geleid."

Van Poelvoorde: "Een spits staat er om te scoren, maar is zoals het cliché zegt, ben ook ik uiteraard afhankelijk van de aanvoer. Ik speel steevast in het belang van de ploeg. Tweede provinciale B is een rare reeks. Een stevige reeks ook. Waar iedereen van iedereen kan winnen. Daar zijn we soms verbaasd over. En ik probeer mijn bijdrage te leveren. Meestal sta ik op de juiste plaats in de zestien. Ik ben een echte pivot."

Tweede provinciale B (West-Vlaanderen): Gwenn Malfait

Ploeg: SK Nieuwkerke

Aantal doelpunten: 27 doelpunten

"De Zilveren Voetbal is voor mij geen individuele trofee, maar een clubtrofee. Een trofee, die ik enkel in de wacht heb kunnen slepen dankzij mijn ploegmaats. Zij hebben allemaal hun steentje bijgedragen. Misschien had ik vorig seizoen ook al de laureaat kunnen zijn, maar toen gooide een armbreuk die me vier maanden aan de kant hield, roet in het eten."

Tweede provinciale C: Raf Fierens

Ploeg: FC Heikant Zele

Aantal doelpunten: 28 doelpunten