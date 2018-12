Topschutter Ally Samatta brak in 2018 helemaal door: "In Tanzania raken de mensen mij aan: 'Je bent het echt...‘” Bart Fieremans

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch Voetbal Vorig jaar rond Kerstmis keek de geblesseerde Ally Samatta naar wedstrijden van Harry Kane om bij te leren. Op hetzelfde tijdstip nu telt Samatta dit seizoen al meer competitiegoals dan zijn Engels voorbeeld, wie weet volgt vanavond tegen AA Gent nummer vijftien. “2018 heeft van mij een andere Samatta gemaakt.”

Zondag scoorde je in Eupen op je 26ste verjaardag twee goals. Heb je daarna je verjaardag gevierd?

“Neen, niet echt. Na de wedstrijd ging ik meteen naar huis. Ik heb mijn verjaardag tijdens de wedstrijd gevierd (lacht).”

Misschien kan je het nog vieren als je na de laatste match dit jaar tegen Gent naar Tanzania reist. Wat mogen we ons voorstellen bij Samatta die terugkeert naar zijn thuisland?

“Het is altijd zot. Heel veel mensen in Tanzania zijn blij om mij te zien. Dat begint al zodra ik land, in de luchthaven. De mensen willen me ontmoeten en grapjes met me maken. Dan raken ze me aan en zeggen: ‘Je bent het echt, nu zien we dat je echt bestaat... Jij bent diegene die elke week op tv scoort...’ Alsof ze het niet kunnen geloven. Mijn bekendheid is enorm in Tanzania. Op elke tien mensen kennen er vijf mij. En er leven dik 50 miljoen mensen in Tanzania. Maar ik mis vooral mijn vrienden en familie. Ik kijk ernaar uit om met hen te relaxen. Al zal het moeilijk zijn om volledig te ontsnappen aan voetbal. Iedereen begint tegen mij over voetbal, ook mijn broers en vrienden... (lacht).”

