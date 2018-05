Topclubs willen hun beloften in 1B (maar voorstel hangt samen met competitiehervorming) NVK/MGA/KDC

04 mei 2018

12u03 1 Belgisch Voetbal Het was al bekend dat de U21 van de profclubs vanaf 2019-2020 in het amateurvoetbal zullen spelen. De G5 wil graag dat hun beloften kunnen promoveren tot 1B. Dat lijkt enkel mogelijk als we naar een grotere tweede klasse gaan.

Het idee van de grote clubs om hun U21 ook naar 1B te laten doorstromen, zal met andere woorden samenhangen met de bredere competitiehervorming die op tafel ligt. Ter herinnering: momenteel is de enige 'zekerheid' dat er vier beloftenploegen in 1ste klasse Amateurs zullen aantreden, zes beloftenploegen in 2de klasse Amateurs, en de overige in de reeks daaronder. Op korte termijn die invulling concreet maken - wie mag er in 1ste Amateur starten, wie begint onderaan, .. - zou al een hele prestatie zijn: in juni moet het voorstel door de algemene vergadering van de voetbalbond, met inspraak van de Vlaamse en Waalse vleugel.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat de topclubs in die context ook meteen afdwingen dat de beloftenteams naar 1B kunnen promoveren (maar nooit naar 1A, omdat de beloften van Club Brugge dan tegen Club Brugge zelf zouden kunnen uitkomen). Vooral omdat 1B momenteel bestaat uit acht ploegen: als er beloftenploegen naar die divisie promoveren, wil dat zeggen dat er een profclub naar het amateurvoetbal degradeert. Vandaar dat het voorstel samenhangt met de competitiehervorming. Zolang 1A zestien clubs telt en 1B acht, is het weinig waarschijnlijk dat er beloftenteams in 1B zullen spelen. Maar als we naar een verdeling van 12-12 zouden gaan, zou er misschien wel ruimte kunnen ontstaan. Alleen bestond daar de afgelopen jaren weinig enthousiasme over.

Beloftenploegen in 1B? Union reageert alvast positief: "Niet bij voorbaat tegen"

Staan de beloften van Club Brugge, AA Gent, Anderlecht, Standard of Racing Genk straks te voetballen tegen pakweg Union, Beerschot of OH Leuven? Het zou zomaar kunnen. Union SG reageert alvast gematigd positief op het idee.

Het voorstel - waarover de 24 profclubs maandag zullen debatteren - kadert in het grotere plaatje van de integratie van beloftenploegen in het amateurvoetbal. Daarbij werden tot nog toe de eerste, tweede en derde amateurreeks genoemd. Dat de allerbeste beloften ook in 1B zouden mogen spelen is nieuw. Bij Union SG, dat het voorbije seizoen zevende werd in de Proximus League, zeggen ze niet bij voorbaat neen. "Sowieso is het al een tijdje een probleem dat we in een reeks met acht ploegen zitten, waarbij we vier keer tegen mekaar spelen", aldus directeur en ex-Pro League-voorzitter Jean-Marie Philips. "Zo krijg je een erg saaie competitie. De komst van een aantal extra ploegen, ook al zijn dat beloften, kunnen wij dan alleen maar toejuichen."

Toch plaatsen ze bij Union nog een belangrijke kanttekening bij het voorstel. "De integratie van beloftenploegen moet gepaard gaan met het uittekenen van een duidelijk spelreglement", aldus Philips. "Komt er een leeftijdsgrens? Mogen revaliderende spelers van de A-kern meespelen? En vooral: wat met de regels rond promotie en degradatie? Als al die regels ons fair en duidelijk lijken, zijn wij als club eventueel bereid hier in mee te gaan."

Voorzitter Beerschot-Wilrijk: "Zorgen dat het niet leidt tot competitievervalsing"

Voorzitter Eric Roef van Beerschot-Wilrijk reageert verbaasd op deze denkpiste. “Beloften in 1B? Dat is het eerste wat ik er van hoor. Het is moeilijk om te reageren op een voorstel waarvan ik de juiste modaliteiten niet ken, maar hoe dan ook heb ik enkele bedenkingen. We moeten er toch over waken dat beloftenploegen uit 1A niet leiden tot een vorm van competitievervalsing in 1B. Als de ene week wel x-aantal spelers uit de A-kern worden meegestuurd met die beloften en de andere week niet, dan zou dat toch wringen. Ook naar publieke belangstelling stel ik me vragen. Zo’n beloftenteam gaat nooit de grote massa volk meebrengen. Nu goed, ik denk dat we heel deze discussie breder moeten zien. Het wordt hoog tijd dat er met een duidelijke competitiehervorming op de proppen wordt gekomen voor pakweg de komende vijf jaar. Nu wordt er veel met losse flodders geschoten en dat maakt het alleen maar verwarrend.”