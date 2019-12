Exclusief voor abonnees Topadvocaat Hans Rieder: “Onwaarschijnlijk dat Bart Vertenten ooit nog zal fluiten” Ann Van den Broek

29 december 2019

07u43

Bron: De Morgen 0 Belgisch Voetbal Tussen het voetbalschandaal dat eind vorig jaar uitbrak en de verdediging van een collega-advocaat door, vindt strafpleiter Hans Rieder (63) nog tijd voor een terugblik. Maar wat hij ziet, is niet fraai. “Het systeem is rot”, zegt hij in een interview met De Morgen.

Boven het imposante bureau in het imposante kantoor van Hans Rieder hangt een al even imposant kunstwerk. ‘Bürokrat. Denkmal’ staat er geklad over een ouderwetse stempel in zwart-wit. Rieder glimlacht enigmatisch wanneer we hem erop wijzen, zoals hij in de loop van het gesprek wel vaker zal doen. “Het is geen toeval”, zegt hij, en doet er vervolgens weer het zwijgen toe. Buiten de rechtbank is de advocaat met de ijzeren reputatie, de kuitenbijter-procedurepleiter, een man die bij voorkeur de stilte laat spreken.

Bijna twee maanden heeft hij getwijfeld of hij wel een interview zou geven. Waarom, dat legt hij later uit. Dat hij uiteindelijk toch toestemde, heeft onder meer te maken met het dossier dat meer dan een jaar geleden de voetbalwereld op zijn kop zette. In de ochtend van 10 oktober 2018 vielen 184 agenten op 44 plekken binnen. Een handvol belangrijke namen uit de voetbalwereld werd aangehouden op verdenking van witwassen, matchfixing en/of omkoping. Een van hen was scheidsrechter Bart Vertenten, die sinds Operatie Propere Handen door Rieder verdedigd wordt.

