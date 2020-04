Tom De Sutter bergt voetbalschoenen op: “Laatste transfer van papa is er eentje naar huis” Redactie

02 april 2020

14u33 4 Belgisch voetbal Tom De Sutter stopt met voetballen. Dat heeft de 34-jarige spits zelf aangekondigd op Instagram. De Sutter werd dit seizoen na de definitieve stopzetting van het amateurvoetbal kampioen in 2de Amateur A met Knokke. Hij speelde eerder voor onder andere Cercle Brugge, Anderlecht en Club Brugge. De Sutter was ook 14-voudig Rode Duivel.

Uit monden van zijn drie kinderen Anna, Stan en Noah werd het afscheid bekendgemaakt. “Papa heeft beslist te stoppen met voetballen”, valt te lezen in een Instagram-post. “Daar zijn we super blij mee, want hij klaagde de laatste tijd wel eens over pijn. Tenslotte is hij ook niet meer van de jongste. En laat ons eerlijk zijn, in padel zit meer toekomst voor hem.” De Sutter opende in 2015 een padelclub.

“Hij zal het missen, daar zijn we zeker van”, luidt het verder. “Maar hij heeft zich super hard geamuseerd. En mama is ook blij dat hij eindelijk thuis ‘ook eens iets zal doen’. De laatste transfer van papa is er eentje naar huis.”

De Sutter had nog één jaar contract bij Knokke, maar trekt er op zijn 34ste dus een streep onder. België leerde De Sutter kennen in 2006, toen hij als jonge snaak furore maakte in de spits bij Cercle Brugge. Het leverde hem drie jaar later een toptransfer op naar Anderlecht. Daar kon hij zich niet opwerpen als spits nummer één, Dieumerci Mbokani won het pleit. De Sutter greep er wel drie keer de landstitel. In 2014 trok hij vervolgens naar rivaal Club Brugge, waar hij nogmaals kampioen werd en de Beker van België bemachtigde. Hij speelde in België ook nog voor Sporting Lokeren en KV Oostende, tussendoor was er een avontuur bij het Turkse Bursaspor.

De Sutter verzamelde ook 14 caps, daarin scoorde hij geen enkele keer.