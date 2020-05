Toekomst Belgisch voetbal verzekerd: wij gingen op zoek naar grootste talenten van ons land en kwamen uit bij deze 50 Axel Brisart Thomas Lissens Cédric Pollenus en Maxim Goethals

09 mei 2020

13u17 1 Belgisch voetbal De afgelopen dagen belichtten we in onze reeks ‘The Next Gen’ de beste Belgische toptalenten van hun generatie, meer bepaald die van 2001 tot en met 2005. In het afsluitend stuk van deze reeks vindt u nog eens alle vijftig namen terug die aan bod kwamen. Een gedetailleerde (video)kennismaking van de 50 spelers vindt u in De afgelopen dagen belichtten we in onze reeks ‘The Next Gen’ de beste Belgische toptalenten van hun generatie, meer bepaald die van 2001 tot en met 2005. In het afsluitend stuk van deze reeks vindt u nog eens alle vijftig namen terug die aan bod kwamen. Een gedetailleerde (video)kennismaking van de 50 spelers vindt u in dit dossier terug.

De Belgische toptalenten die geboren zijn in 2001

Bij de oudste generatie van onze reeks duiken een aantal namen op die reeds gekend zijn bij het brede publiek. Het gaat om spelers die actief zijn bij de eerste ploeg van hun team. Yari Verschaeren en Antoine Colassin van Anderlecht, en Charles De Ketelaere van Club Brugge zijn de namen die we dit seizoen vaak aan het werk zagen in de Jupiler Pro League. Ook Thomas Van den Keybus en Nick Shinton bij Club Brugge, en Nicolas Raskin bij Standard zijn spelers die actief zijn bij Belgische topclubs. Daarnaast namen we ook vier spelers onder de loep die voor buitenlandse teams spelen. Largie Ramazani komt uit voor Manchester United in Engeland, Jamie Yayi Mpie speelt voor het Italiaanse Sampdoria, en Maxime Delanghe en Yorbe Vertessen maken het mooie weer bij het Nederlandse PSV. Een volledig overzicht van deze generatie vindt u hier.

De Belgische toptalenten die geboren zijn in 2002

Ook bij de generatie van 2002 zijn er spelers die dit seizoen hun opwachting maakten in de Jupiler Pro League. Het gaat meer bepaald om Jérémy Doku, Marco Kana en Killian Sardella van Anderlecht, Maarten Vandevoordt van RC Genk, en Aster Vranckx van KV Mechelen. Ook Ignace Van der Brempt mocht bij Club Brugge reeds enkele minuten opdraven op het hoogste niveau. De andere vier spelers in deze lijst zijn allemaal actief bij buitenlandse topclubs. Tibo Persyn speelt voor het Italiaanse Inter Milaan, Koni De Winter komt uit voor die andere Italiaanse grootmacht Juventus. Met Héritier Deyonge bij Olympique Lyon en Eliot Matazo bij AS Monaco zijn er ook twee spelers actief in Frankrijk. Een volledig overzicht van deze generatie vindt u hier.

De Belgische toptalenten die geboren zijn in 2003

Bij de generatie van 2003 is RC Genk met Luca Oyen, Amine Et-Taïbi en Lucas Beerten het meest vertegenwoordigd. Ook Anderlecht heeft met Zeno Debast en Nils De Wilde twee speler die deze generatie kleuren. Nathan Ngoy bij Standard en Anthony Descotte bij Charleroi zijn de andere spelers die uitkomen voor een Belgische ploeg. De overige drie zijn actief in het buitenland. Johan Bakayoko speelt bij het Nederlandse PSV , Ardy Mfundu verdedigt de kleuren van Schalke 04 in Duitsland en Kazeem Olaigbe is aan de andere kant van de plas aan het werkt te zien bij het Engelse Southampton. Een volledig overzicht van deze generatie vindt u hier.

De Belgische toptalenten die geboren zijn in 2004

Opnieuw spant RC Genk de kroon. Pierre Dwomoh, Kamiel Van De Perre, Nolan Martens en Raf Smekens zijn allemaal actief bij de Limburgers. Roméo Lavia, Mario Stroeykens en Samuel Mbangula Tshifunda komen uit voor Anderlecht. Voorts namen we ook Romeo Vermant van Club Brugge en Bram Lagae van AA Gent op in onze lijst. Kjell Peersman is de enige speler die ertussen staat die actief is in het buitenland. Hij speelt voor het Nederlandse PSV. Een volledig overzicht van deze generatie vindt u hier.

De Belgische toptalenten die geboren zijn in 2005

De spelers van de jongste generatie zijn verdeeld over zes Belgische clubs. Kyriani Sabbe en Chemsdine Talbi komen uit voor Club Brugge, Enock Agyei en Joseph Nonge spelen bij Anderlecht, Stanis Idumbo en Malick Fofana zijn actief bij AA Gent, Brahim Ghalidi en Cihan Canak verdedigen de kleuren van Standard, Mika Godts komt uit voor RC Genk, en Ahmed Sameer Habibzai speelt tot slot in het shirt van STVV. Een volledig overzicht van deze generatie vindt u hier.

Overzicht van alle spelers per generatie

Generatie 2001:

Yari Verschaeren - aanvallende middenvelder/aanvaller - 18 jaar - Anderlecht

Charles De Ketelaere - aanvallende middenvelder/aanvaller - 19 jaar - Club Brugge

Jamie Yayi Mpie - (flank)aanvaller - 18 jaar - Sampdoria

Yorbe Vertessen - spits - 19 jaar - PSV

Nicolas Raskin - middenvelder - 19 jaar - Standard

Largie Ramazani - Flankaanvaller - 19 jaar - Manchester United

Nick Shinton - doelman - 18 jaar - Club Brugge

Antoine Colassin - spits - 19 jaar - Anderlecht

Maxime Delanghe - doelman - 18 jaar - PSV

Thomas Van den Keybus - middenvelder - 19 jaar - Club Brugge

Generatie 2002:

Jérémy Doku - Flankaanvaller - 17 jaar - Anderlecht

Tibo Persyn - rechtervleugelspeler - 18 jaar - Inter Milaan

Maarten Vandevoordt - doelman - 18 jaar - KRC Genk

Marco Kana - verdedigende middenvelder/centrale verdediger - 17 jaar - Anderlecht

Ignace Van der Brempt - flankverdediger - 18 jaar - Club Brugge

Héritier Deyonge - linksachter - Olympique Lyon - 18 jaar

Aster Vranckx - centrale middenvelder - 17 jaar - KV Mechelen

Koni De Winter - verdedigende middenvelder - Juventus - 17 jaar

Eliot Matazo - centrale middenvelder - 18 jaar - AS Monaco

Killian Sardella - centrale verdediger - 18 jaar - Anderlecht

Generatie 2003:

Luca Oyen - aanvallende middenvelder/winger - 17 jaar - KRC Genk

Johan Bakayoko - flankaanvaller - 17 - PSV

Zeno Debast - centrale verdediger - 16 jaar - Anderlecht

Nils De Wilde - centrale middenvelder - 17 jaar - Anderlecht

Ardy Mfundu - centrale verdediger - 17 jaar - Schalke 04

Kazeem Olaigbe - linksbuiten - 17 jaar - Southampton

Amine Et-Taïbi - centrale verdediger - 17 jaar - KRC Genk

Anthony Descotte - rechtsbuiten - 16 jaar - Sporting Charleroi

Nathan Ngoy - centrale verdediger - 16 jaar - Standard

Lucas Beerten - centrale verdediger - 17 jaar - KRC Genk

Generatie 2004:

Roméo Lavia - centrale verdediger/verdedigende middenvelder - 16 jaar - RSC Anderlecht

Romeo Vermant - spits - 16 jaar - Club Brugge

Pierre Dwomoh - middenvelder - 16 jaar - KRC Genk

Mario Stroeykens - aanvallende middenvelder - 15 jaar - RSC Anderlecht

Kamiel Van De Perre - middenvelder - 16 jaar - KRC Genk

Bram Lagae - centrale verdediger - 16 jaar - AA Gent

Nolan Martens - flankaanvaller/spits - 15 jaar - KRC Genk

Kjell Peersman - doelman - 15 jaar - PSV Eindhoven

Samuel Mbangula Tshifunda - (flank)aanvaller - 16 jaar - Anderlecht

Raf Smekens -middenvelder- 16 jaar - KRC Genk

Generatie 2005:

Kyriani Sabbe - flankverdediger/wingback - 15 jaar - Club Brugge

Brahim Ghalidi - winger - 15 jaar - Standard

Chemsdine Talbi - middenvelder - 14 jaar - Club Brugge

Enock Agyei - flankaanvaller/spits - 15 jaar - Anderlecht

Stanis Idumbo - aanvallende middenvelder - 14 jaar - AA Gent

Cihan Canak - winger - 15 jaar - Standard

Ahmed Sameer Habibzai - middenvelder - 14 jaar - STVV

Joseph Nonge - middenvelder - 14 jaar - Anderlecht

Malick Fofana - winger - 15 jaar - KAA Gent

Mika Godts - middenvelder - 14 - Anderlecht/volgend seizoen RC Genk