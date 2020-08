Toch klein feestje bij Beerschot: “Sorry, maar bij zo’n ontladingen is het onmogelijk om geen contact te hebben” JBE/GVS

02 augustus 2020

“Ondanks het zonder supporters is: een fantastisch gevoel.” Joren Dom was uiteraard in de wolken met de titel van Beerschot in 1B. “Wat een ontlading. Bij de 2-0 wisten we dat het binnen was. We wilden deze finale absoluut nog winnen zodat we een bekroning hadden op een heel bizar maar geweldig seizoen.”

Maar vieren mocht dus niet. Na de kritiek van viroloog Marc Van Ranst op de beelden van Antwerp mag de kampioen niet samen en ‘fysiek’ feesten. (lacht) “Ik zou veel dingen willen zeggen. Sorry, maar het is bijna onmogelijk om bij zo’n ontladingen geen contact te hebben. We worden ook wekelijks getest, morgen ook nog eens. Ik snap dat dit een heikel punt is, maar dit mogen ze ons nu echt niet kwalijk nemen.”

