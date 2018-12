Timmermans trekt zich tijdelijk terug uit Uitvoerend Comité, ook positie Allaerts ter discussie LPB

15 december 2018

15u25

Bron: Belga 0 Belgisch Voetbal Johan Timmermans, ex-voorzitter van KV Mechelen, heeft beslist zich tijdelijk terug te trekken uit het Uitvoerend Comité van de Belgische voetbalbond (KBVB). Ook het zitje van Paul Allaerts, CEO van Moeskroen, staat ter discussie.

Timmermans en Allaerts worden beiden gemandateerd door de Pro League om de belangen van de profclubs te verdedigen in het Uitvoerend Comité, het hoogste orgaan binnen de KBVB. Hun respectieve clubs KV Mechelen en Moeskroen vormen het centrum van twee onderzoeken van het federale parket. Bij KV Mechelen gaat het om matchfixing en fiscale fraude, Moeskroen wordt ervan verdacht in handen te zijn van spelersmakelaars.

Timmermans trok zich al terug als voorzitter van KV Mechelen, maar behield als bestuurder van Malinwa wel zijn zitje in het Uitvoerend Comité. Hij vroeg op aansturen van de KBVB om ook dat mandaat tijdelijk te schorsen, tot het onderzoek naar KV Mechelen volledig is afgerond. Een vervanger is voor Malinwa evenwel onbespreekbaar, melden interne bronnen. Tijdens de raad van bestuur van de Pro League zal het zitje van Timmermans, dat ook vorig seizoen al ter discussie stond, zeker ter sprake komen. Het is ook opgenomen in de agenda.

Ook over het mandaat van Allaerts in het Uitvoerend Comité zal een hartig woordje gesproken worden. "Dat is inderdaad een thema dat op de agenda staat", bevestigt de CEO van Moeskroen. "Maar ik wil benadrukken dat er in zijn globaliteit gesproken wordt over alle voetbalclubs die op een of andere manier bij de voetbalschandalen betrokken zijn." De Henegouwse club wordt in het vizier genomen door het federaal parket. Het onderzoek gaat over het feit dat Moeskroen in handen zou zijn geweest van een makelaar. Verder zijn er vermoedens van witwaspraktijken, met name illegale geldstromen via offshore vennootschappen. Ook zou er sprake zijn van het voorleggen van valse documenten bij de Licentiecommissie. Allaerts zou tijdens zijn periode als scheidsrechtersbaas met de omstreden makelaar Dejan Veljkovic samengezeten hebben, en daar gaat men binnen de KBVB niet licht over.

De KBVB vindt dat er voor leiders van clubs die in opspraak zijn gekomen, geen plaats is in het Uitvoerend Comité. KV Mechelen en Moeskroen willen het Pro League-mandaat echter behouden en schermen daarvoor met het vermoeden van onschuld. Bovendien willen ze niet als zwart schaap dienst doen, aangezien er nog andere clubs betrokken zijn.