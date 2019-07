Exclusief voor abonnees Tim Pots, onze analist voor arbitrage en VAR, heeft bedenkingen bij ‘vernieuwing’: “De beste ref is niet de beste VAR” Rudy Nuyens

27 juli 2019

08u15 0 Belgisch voetbal Tim Pots (44) was 28 jaar actief in de arbitrage, waarvan de laatste ­jaren als VAR. Vanaf dit seizoen laat hij voor Het Laatste Nieuws en VTM zijn licht schijnen over ­controversiële scheidsrechterlijke beslissingen. Hoe? Waarom? En was het correct? Met Tim Pots hebben we een specialist aan boord.

Leg eens uit waarom je zo graag onze analist arbitrage wou ­worden.

“Omdat ik het belangrijk vind dat een zo breed mogelijk publiek geïnformeerd wordt op een zo ­correct mogelijke manier. Clubs, trainers, spelers, de gewone voetbalsupporter… Niet veel mensen zijn correct geïnformeerd over de spelregels, de toepassing daarvan én de motivatie die daar achter zit. Daarom lijkt het me nuttig te verduidelijken waarom bepaalde ­beslissingen genomen worden en of die al dan niet correct zijn. Ik vind dat dat vanuit de bond niet zo optimaal is gelopen de laatste jaren. Er werd vaak te laat gecommuniceerd, ik had soms ook het ­gevoel dat het afhing van wie de scheidsrechter was. De VAR werd nogal makkelijk als de schuldige aangewezen, maar als het over scheidsrechters ging, werd er wat meer over eieren ­gelopen. Bovendien werd alles als zwart of wit voorgesteld. Het is niet omdat je in het Bureau Arbitrage met 4 tegen 3 beslist dat het strafschop is, dat de VAR had moeten tussenkomen. In het voetbal heb je ook veel grijs. De communicatie kwam niet alleen vaak te laat, ze beschreef ook vaak alleen maar wat iedereen al ­gezien had. Terwijl de mensen zich vooral afvroegen: waarom? Die vraag werd onvoldoende ­beantwoord.”

