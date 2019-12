Tijdens play-offs is 28 procent meer gegokt: “Gokreclame alomtegenwoordig in het voetbal” IB

23 december 2019

06u27

Bron: Belga 0 Belgisch Voetbal Er werd tijdens de play-offs in het afgelopen voetbalseizoen voor 4,27 miljoen euro per dag ingezet op Belgische gok­sites. Dat is 28 procent meer dan in de periode vóór de play-offs, maar de winstmarge van gokbedrijven steeg wel met 90 procent. Dat blijkt uit een rapport van de Kansspelcommissie, dat de kranten van Mediahuis konden inkijken. De commissie vraagt de politiek om duidelijke regels rond gokreclame.

“Gokreclame is alomtegenwoordig in het voetbal”, zo concludeert de Kansspelcommissie in een diepgaande analyse van de play-offs tijdens het vorige seizoen. “Bij elk ­medium dat gelinkt kan worden aan het voetbalgebeuren en de beleving er rond worden voetbalsupporters op grote schaal ­geconfronteerd met gokreclame.”

En dat is problematisch, vindt de commissie, zeker omdat ook jongeren er daardoor veelvuldig mee in aanraking komen. De zes ploegen die deelnamen aan play-off 1, worden allemaal gesponsord door gokbedrijven. “De overdaad aan reclame staat bovendien in schril contrast met het gebrek aan boodschappen die wijzen op de gezondheidsrisico’s die eraan gelieerd zijn”, schrijft de Kansspelcommissie in haar rapport.

“Duidelijke stellingname” gevraagd van politiek

De Kansspelcommissie vraagt de politiek daarom om een “duidelijke stellingname”. “Dat kan gaan van een reclameverbod of een verbod tot sponsoring van sportclubs over een puntensysteem tot een maximaal percentage van publieke ruimte dat door dergelijke reclameboodschappen ingenomen mag worden.”

In een reactie benadrukt bevoegd minister van Justitie Koen Geens (CD&V) dat hij zich tijdens de legislatuur heeft ingezet voor betere regels. “Maar met de verschillende bevoegde overheden en partners was dat niet evident”, klinkt het. “Reclame is toegestaan om spelers weg te houden van het illegale circuit, maar we zien dat de slinger is doorgeslagen. Vandaag zorgt ­reclame er vooral voor dat mensen die nooit in aan­raking zouden ­komen met gokken, er toch mee beginnen. De balans is zoek.”

Meer over Kansspelcommissie

politiek

sport

sportdiscipline

voetbal