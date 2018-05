Tiental supporters naar ziekenhuis na luide knal op de Bosuil: "Dader wordt opgespoord" Nina Bernaerts

13 mei 2018

09u58

Bron: Eigen berichtgeving 181 Belgisch Voetbal Een voetzoeker heeft gisterenavond net voor de match tussen Antwerp en STVV voor heel wat schade gezorgd. De voetzoeker werd in de tribune afgestoken. "Door de luide knal van de ontploffing werden verschillende mensen gewond aan de oren. Het gaat vooral over gehoorschade." Elf mensen werden naar het ziekenhuis gebracht.

Vlak voor de aftrap van het laatste thuisduel van Antwerp in play-off 2 kwam in het thuisvak een forse voetzoeker tot ontploffing. Volgens getuigen was de knal veel luider dan bij een doorsnee bommetje en daverde de hele tribune. Aan de rust deelde de stadionomroeper mee dat mensen met gehoorproblemen vanwege de luide knal zich bij de stewards konden melden.

Vijftien mensen boden zich aan bij de rodekruispost voor verzorging. Zij werden allen verwezen naar het ziekenhuis of een arts. Elf van hen werden naar het ziekenhuis overgebracht en verhoord.

"In het stadion zijn camerabeelden beschikbaar. Op basis daarvan zullen we de verdachte ter verantwoording roepen", zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. Op social media werd ook met afkeer gereageerd op de veel te krachtige voetzoeker.