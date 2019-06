Tien jaar schorsing voor Veljkovic, advocaat is “niet verrast” QJ

20u02 4 Belgisch Voetbal Makelaar Dejan Veljkovic wordt voor tien jaar geschorst als makelaar in België. Zijn advocaat Kris Luyckx is niet verrast en wacht een definitieve spijtoptantenregeling af om eventueel in hoger beroep te gaan.

Kris Luyckx, advocaat van Dejan Veljkovic: “De sanctie die mijn cliënt boven het hoofd hangt, is een tienjarig verbod om zich te registreren als makelaar bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Hij zou dus wel nog in het buitenland of in andere sporten zijn activiteiten kunnen uitvoeren.”

“Deze beslissing komt niet als een verrassing voor ons. Er bestaat geen discussie over het aandeel van mijn cliënt in deze zaak. Iedereen weet dat hij als spijtoptant fungeerde en in die hoedanigheid bekentenissen heeft afgelegd over zijn aandeel.”

“We moeten echter nog afwachten tot de spijtoptantenregeling wordt gehonoreerd. Ik heb nog geen datum gekregen van het federaal parket, maar dat zou deze maand moeten gebeuren. In functie daarvan gaan wij eventueel in hoger beroep tegen deze schorsing.”