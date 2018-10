Tielemans tussen twee hete makelaarsvuren: “Henrotay regelde bij transfer naar Monaco commissie van 6,2 miljoen euro voor zichzelf” MDB

16 oktober 2018

11u55

Bron: Le Soir/De Tijd 3 Belgisch Voetbal Het zit er bovenarms op tussen Peter Smeets, een professionele begeleider van voetbalspelers, en makelaar Christophe Henrotay. Die laatste behartigde de belangen van Youri Tielemans toen die van Anderlecht naar AS Monaco verkaste. Volgens Le Soir zou Henrotay zonder medeweten van Tielemans bij die overgang een commissie van 6,2 miljoen euro op poten hebben gezet.

Met het hele onderzoek rond spilfiguren Dejan Veljkovic en Mogi Bayat heeft het helemaal niets te maken, toch is het verhaal rond de transfer van Youri Tielemans opmerkelijk. Volgens Le Soir ging er 26,2 miljoen euro en een maandsalaris van 125.000 euro netto zonder premies gepaard met de overgang van de middenvelder naar de Ligue 1. Wat Tielemans volgens de Franstalige krant niet wist, was dat Christophe Henrotay in samenspraak met Anderlecht een commissie van 6,2 miljoen euro had geregeld. Paars-wit zou dat bedrag storten aan de Nederlandse vennootschap Tanguillo BV. Dat is een Nederlandse vennootschap, maar volgens Le Soir wel eigendom van Henrotay.

De Franstalige krant schrijft ook dat Anderlecht ondertussen 750.000 euro van die 6,2 miljoen betaald heeft. De opvallende constructie zou samen met Herman Van Holsbeeck en Jo Van Biesbroeck in de zomer van 2017 opgesteld zijn. Volgens Le Soir weigert nieuwe voorzitter Marc Coucke de rest van het afgesproken bedrag te betalen. Peter Smeets, die nog samenwerkte met Henrotay, gaat nu in de clinch met de voormalige zaakwaarnemer van Tielemans. Smeets beschuldigt Henrotay er van dat de Rode Duivel niet op de hoogte was van de hoge commissie (27% van de transfer waar het cijfer normaal gezien op 7% ligt) en diende een klacht in. “Niet waar. De spelers staan me steeds toe om mijn commissie in hun naam te onderhandelen”, repliceerde Henrotay in Le Soir.

Ook Henrotay zou al een klacht ingediend hebben tegen de nieuwe makelaars van Tielemans. Wegens onder meer schending van vertrouwen door laster en oneerlijke concurrentie.

Henrotay, de makelaar van Thibaut Courtois die de doelman nog mee naar Real Madrid loodste, kwam onlangs ook in opspraak. Er werd een strafonderzoek opgestart omdat de makelaar ervan beschuldigd wordt miljoenen euro’s te hebben achtergehouden bij de transfers van onder meer Romelu Lukaku, Youri Tielemans en Leander Dendoncker.

Volgens De Tijd is het strafonderzoek gestart na een klacht van Peter Smeets. Enkele jaren geleden ging die samenwerken met Henrotay, die transfers regelde voor voetballers die onder begeleiding van Smeets stonden.Die samenwerking liep echter spaak omdat Smeets wantoestanden ontdekten. Zo zou Henrotay onder meer bij de transfers van Romelu Lukaku, Youri Tielemans en Leander Dendoncker miljoenen euro’s achter hebben gehouden van zowel Smeets als de spelers in kwestie. ”Het zou gaan om onder andere onderhandse commissies en constructies met vennootschappen in het buitenland”, schreef De Tijd vorige week nog.