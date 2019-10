Thorup: “Uiteindelijk moeten we blij zijn met een punt”

Rudy Nuyens

31 oktober 2019

Jess Thorup trok naar Anderlecht met de hoop op een eerste uitzege in de competitie, maar weer kwam AA Gent niet verder dan een gelijkspel. “Ik heb groot respect voor mijn collega van Anderlecht en voor de manier waarop zijn jonge ploeg speelt”, zegt Jess Thorup. “We probeerden ze 90 minuten lang onder grote druk te zetten, maar de manier waarop ze daarmee omgingen toont dat ze een grote ploeg kunnen worden in de toekomst.”

AA Gent liet voor de rust meteen zijn intenties zien. “We probeerden meteen de bal hoog op het veld te veroveren en snel voor doel te komen”, aldus Thorup. “Ik miste wel kwaliteit bij de afwerking. We kwamen vaak in de 16 meter en dwongen genoeg kansen af, maar we maakten het niet af. Je kan niet zoveel op de helft van de tegenstander spelen en in de 16 meter opduiken zonder op doel te schieten. Dan verlies je de bal en geef je zelf de aanzet tot een tegenaanval.”

“Zo kwam ook het eerste tegendoelpunt tot stand: we verloren de bal hoog en de tegenstander maakte het af met een snelle omschakeling”, aldus Thorup. “De eerste helft vond ik verder wel oké, maar de eerste 25 minuten na de rust verloren we onze greep op het spel. We geraakten het momentum kwijt en lieten de tegenstander in de match komen. Zo kom je 3-1 achter en moet je op het einde nog blij zijn met een punt. Een belangrijk punt, waarvoor we gevochten hebben. Over ons laatste kwartier ben ik tevreden.”

Dat Gent de match na de rust uit handen gaf, was opmerkelijk. We misten in die fase bij de Buffalo’s de ‘fighting spirit’ om het af te maken. “Voor mij ging het eerder om een gebrek aan kwaliteit dan om ‘fighting spirit’”, zegt Thorup. “Als je precisie aan de bal mist, dan geef je de tegenstander de kans om terug in de match te komen. Dan moet je meer achter de bal aanlopen. Maar afgezien van die 25 minuten na rust, heb ik daarover niet te klagen. Uiteindelijk moeten we blij zijn met dit punt.”