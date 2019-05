Thorup beleeft een van “ergste dagen” in zijn carrière - Dejaegere: “Of ons seizoen nu mislukt is? Ja, daar moeten we niet flauw over doen” MH

01 mei 2019

18u05

01 mei 2019

Teleurstelling en tristesse bij het blauw-witte gedeelte op de Heizel. Ook bij Brecht Dejaegere (27). Sterk ingevallen, maar ook hij kon de bekerblamage van AA Gent tegen KV Mechelen (1-2) niet afwenden. "'t Is heel zuur."

“Ze hielden alles goed dicht - hun volste recht natuurlijk”, reageerde Dejaegere voor de microfoon van Sporza. “Wij moesten die ene kans weten te verzilveren, maar dat hebben we vandaag niet gedaan. Op het einde van de match stonden we allemaal in hun zestien, in de hoop dat die bal eens goed zou vallen. Als je die 2-2 had kunnen maken, denk ik wel dat je erover gaat. Maar oké, we kunnen er nog zo veel over praten... ‘t Is heel zuur.”

Of het nu een mislukt seizoen is voor AA Gent? “Ja, daar moeten we niet flauw over doen. Hiermee hadden we ons seizoen wat kunnen redden.”

Gent-coach Jess Thorup beleeft een van “ergste dagen” in zijn carrière

“Dit is misschien wel een van de ergste dagen in mijn carrière”, gaf AA Gent-coach Jess Thorup na de wedstrijd toe. “Ik zat al lang met deze wedstrijd in mijn hoofd, om de cup terug te brengen naar de club en de stad en nu sta ik hier met niets. Ik heb gezegd dat er in de Beker maar één match en één winnaar is, maar dan is er ook één verliezer en dat zijn wij.”

Voor Gent dreigt zo voor het eerst sinds 2014 een seizoen zonder Europees voetbal. “Vandaag hadden wij een grote kans om het seizoen te redden door ons te kwalificeren voor de groepsfase van de Europa League en we zijn daarin gefaald”, aldus Thorup, die ook maar al te goed beseft dat er nu met een vijfde plaats in Play-off I ook nog naar Europa kan gegaan worden. In de stand volgen de Buffalo’s op één punt van nummer vijf Anderlecht, dat op de slotspeeldag nog naar de Ghelamco Arena afzakt. “We zullen moeten opstaan om er in het slot van de competitie nog voor te gaan. Nu moeten we laten zien waaruit we zijn gemaakt en dat kan zondag al tegen Club Brugge. Dan hebben we een plicht tegenover onze fans, die we vandaag in de kou hebben laten staan. Misschien is die vijfde plaats inderdaad wel genoeg voor Europees voetbal.”

Terwijl KVM op het podium een tweede Bekerzege vierde, trok Thorup naar de Gentse spionkop. “Ik heb mijn verontschuldigingen aangeboden. Er waren 20.000 fans, 200 à 300 bussen en wij hebben hen de Beker niet kunnen geven. Ze hebben gedaan wat ze konden om ons aan te moedigen. Of het nu crisis is? Er is minstens een probleem waaraan we moeten werken. We hebben in zeven wedstrijden niet meer gewonnen.”

Gent heeft op de eerste plaats een scoringsprobleem en kon ook in de Bekerfinale de kansen niet afmaken. “We creëren voldoende kansen om te kunnen winnen, maar we maken ze niet af en dat is heel teleurstellend. We hebben hen onder druk gezet met stilstaande fases, onze looppatronen... Als je niet kan scoren, kan je niet winnen. Dat neemt niets weg van de verdienste van de tegenstander, die over een uitstekende doelman beschikt. De wedstrijd verliep zoals ik had gedacht: ze speelden met de lange bal richting De Camargo en de spelers rondom hem gingen diep. Ze creëerden niet zoveel kansen, maar ze lieten ons ook niet in ons spel komen. De laatste pass kwam er vaak niet uit.”