Thomas Vermaelen zes weken aan de kant De voetbalredactie

15 oktober 2018

12u39 0

Thomas Vermaelen is zes weken out met een blessure aan de rechterhamstring, zo maakte FC Barcelona bekend. De verdediger mist daardoor ook de Nations League-duels van medio november tegen IJsland (15/11) en Zwitserland (18/11) en komt dus dit jaar niet meer in actie voor de Rode Duivels.

De afwezigheid van Vermaelen komt zeer ongelegen, want door de blessure van Jan Vertonghen - de verdediger van Tottenham Hotspur is nog minstens tot december buiten strijd - was hij quasi zeker van een basisplaats bij de nationale ploeg. Vrijdag tegen Zwitserland startte hij dan ook in de basis, maar twintig minuten voor affluiten moest hij zijn vervanging vragen. Zondag keerde hij al terug naar de Catalaanse hoofdplaats, waar maandag na een scan de blessure bevestigd wordt. Barça gaat uit van een onbeschikbaarheid van anderhalve maand. Ook voor hen een streep door de rekening, want Vermaelen kwam er de laatste weken steeds meer aan spelen toe, met basisplaatsen in de competitiewedstrijden tegen Leganés en Valencia.

Bij de nationale ploeg is Dedryck Boyata zijn vervanger. De verdediger van Celtic mag zich opmaken voor een basisplaats, dinsdag in de oefeninterland tegen Nederland.

Boyata in januari naar andere club?

Liever wilde hij niet over Celtic praten. Dedryck Boyata (27) is einde contract in Schotland. Vragen daarover werden niet beantwoord, wel sprak de verdediger over zijn moeilijk post-WK. Hij hoopte toen te vertrekken bij de Schotse kampioen, maar moest finaal blijven. "Ik heb de knop snel omgedraaid. Een positieve vibe is beter voor iedereen. Ik ben nog steeds trots het shirt van Celtic te dragen." En toch: in Schotland klinkt het dat Celtic niet meer rekent op een contractverlenging. Een transfer in januari is een realistische optie. (PJC)

Interesse in Stanciu, ex-Anderlecht en nu Sparta Praag

Nicolae Stanciu (25) bewijst bij Sparta Praag eindelijk waarom Anderlecht destijds tien miljoen euro voor hem betaalde - hij speelt er goed. Roemeense media melden dan ook dat de interesse toeneemt. Onder meer Borussia Mönchengladbach en Fenerbahçe zouden een bod voorbereiden. Mocht Stanciu effectief uit Tsjechië vertrekken, dan zou dat ook goed nieuws zijn voor Anderlecht. Herman Van Holsbeeck bedong namelijk vijftien procent op het totaalbedrag van de volgende transfer. Mocht Sparta dus tien miljoen euro voor Stanciu vangen - die som wordt genoemd -, dan incasseert RSCA alsnog 1,5 miljoen euro. Paars-wit leed dik drie miljoen euro verlies op Stanciu. (PJC)

Kompany bezoekt BX Brussels

Vincent Kompany maakte van de vrije middag bij de Duivels gebruik om zijn ploeg BX Brussels aan het werk te zien. Sporza haalde hem ook even voor de camera. "Ik ben nú gelukkig", zei Kompany. "Ik kom 's ochtends aan met een glimlach en ik ga naar huis met een glimlach. Voor de rest hoef ik niet te vertellen wat er in de toekomst kan gebeuren. Ik speel goed, ik train goed en ik geniet op dit moment enorm van mijn voetbal." (KDZ)