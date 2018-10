Thomas Meunier dient klacht voor oplichting in tegen zijn vroegere makelaar Redactie

27 oktober 2018

09u37

Bron: Le Soir 2 Belgisch Voetbal Rode Duivel Thomas Meunier heeft een klacht voor oplichting ingediend tegen zijn vroegere makelaar Didier Frenay. Dat meldt Le Soir.

Bij zijn transfer van Virton naar Club Brugge in 2011 zou Frenay een financiële constructie hebben opgezet zonder dat Meunier hiervan op de hoogte was. Le Soir zegt de hand te hebben gelegd op een document waaruit blijkt dat het bedrijf Star Factory van Frenay en Club Brugge bij een transfer van Meunier de opbrengst zouden delen, met 50 procent voor elk van de twee partijen. Maar intussen was het zogeheten systeem van Third Party Ownership (TPO) verboden.

Bij de transfer voor naar verluidt 6 miljoen euro van Meunier in 2016 naar PSG moest er een oplossing gevonden worden. Club Brugge kocht uiteindelijk de overeenkomst met Star Factory af voor ongeveer 2 miljoen euro. Nu het geheime akkoord tussen Frenay en Club aan het licht is gekomen, heeft de speler een klacht tegen zijn vroegere makelaar ingediend bij de rechtbank van Luik.