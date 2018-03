Thomas Buffel over hoe hij weer overeind krabbelt: "Ik blijf mijn kinderen veel over Stephanie vertellen" Mikos Gouka

31 maart 2018

15u23

Bron: Algemeen Dagblad 14 Belgisch Voetbal Thomas Buffel verloor ruim een jaar geleden zijn vrouw Stephanie aan darmkanker. Aan het Nederlandse Algemeen Dagblad vertelt de ex-speler van ook Feyenoord en Excelsior over hoe hij weer overeind krabbelt. "De afgelopen periode is heel zwaar geweest. Of ik volgend seizoen ook nog speel, weet ik nog niet."

In de Luminus Arena van Racing Genk kijkt Thomas Buffel even stil voor zich uit. Het gaat over Tonny Vilhena, die vorig seizoen toch aan de aftrap stond van Feyenoord tegen Heerenveen, terwijl zijn moeder Jeannette het bewustzijn had verloren. De international van Oranje zag voetballen als een uitlaatklep. "Ik zat ook weleens in het ziekenhuis en dan wilde ik niet gaan trainen", zegt Buffel. "Dan wilde ik bij Steph blijven, haar ondersteunen. Toen sprak ze woorden die ik nooit meer zal vergeten. Ze zei dat ik moest gaan trainen, dat ik blij moest zijn dat ik tenminste kon gaan trainen. In de auto naar de club dacht ik voortdurend aan die woorden. Die waren voor mij van onschatbare waarde. Ik had het nodig om fysiek en mentaal door te kunnen gaan. Het is de reden dat ik nog altijd voetbal. Op het veld was het vaak lastig."

