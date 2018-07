Thaise eigenaar nu ook voorzitter van OHL, ook CEO zet stap opzij Herman Meersseman

20 juli 2018

11u47

Het bestuur van voetbalclub Oud-Heverlee Leuven wordt grondig herschikt. De Leuvense fusieclub die in eerste klasse B uitkomt, kwam een jaar geleden in handen van King Power, het bedrijf van de steenrijke Thai Vichai Srivaddhanaprabha. 'Khun Vichai' wordt nu ook voorzitter van OHL. Zijn zoon Aiyawatt, CEO van King Power, wordt ondervoorzitter. Hun ambitie blijft OHL voor te bereiden op een – liefst zo snel mogelijke – promotie naar eerste klasse A.

Omdat de Thaise eigenaar/voorzitter maar zelden aanwezig zal zijn op de vergaderingen van de 'board of directors', zal uittredend voorzitter Chris Vandebroeck, die in de 'board' blijft zetelen, die vergaderingen blijven leiden.

Ook CEO Paul Van Der Schueren zet eind deze maand na 15 jaar een stap opzij. "De combinatie met mijn job als bedrijfsleider met zestig werknemers is niet langer mogelijk. Een ambitieuze club als OHL heeft een fulltime-CEO nodig", zegt hij. Wie hem zal vervangen, is nog niet bekend. Van Der Schueren blijft wel in de raad van bestuur, blijft actief in de Pro League en zal zeker nog een jaar lid blijven van het Uitvoerend Comité van de Voetbalbond, als vertegenwoordiger van de clubs van eerste klasse B.