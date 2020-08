Tevredenheid over competitiestart, maar Charleroi juichte wel te wild, Van Ranst: “Waarom moet iedereen op elkaar gaan liggen na een doelpunt?” Kjell Doms

11 augustus 2020

06u00 0 Belgisch voetbal De virologen zijn tevreden. In het eerste weekend hielden onze profvoetballers zich netjes aan de ­regels. Géén buitensporige vieringen. Enkel ­Charleroi wordt op het matje geroepen.

Smetteloze competitiestart voor de meeste ploegen, althans uit viro­logisch oogpunt. “Ik heb de indruk dat iedereen de boodschap wel begrepen heeft”, zegt viroloog Marc Van Ranst. Nochtans was zijn kritiek na de bekerfinale niet mals. “Dit brengt de start van de competitie in gevaar”, klonk het nadat de spelers van Antwerp FC juichend in elkaars armen waren ­gevallen na het winnen van de beker.

De Pro League zette vorige week zelf ook nog eens de puntjes op de i. In een nota werden de clubs nog eens op hun plichten gewezen. Voetbal in coronatijden. “Aan spelers en staf wordt ­gevraagd om elke onnodig fysiek ­contact te vermijden en hetzelfde geldt ook voor collectieve vieringen.”

De meeste ploegen hielden zich netjes aan de regels. Alleen Charleroi mag zich de komende dagen aan een standje verwachten. De Carolo’s gingen winnen op Club Brugge, met dank aan een goal van Morioka tien minuten voor tijd. De Japanner werd prompt bedolven onder tien Zebra’s. “Dat is precies wat we niét willen zien”, zegt Van Ranst. “Ik heb ook nooit begrepen waarom iedereen plots op elkaar moet gaan liggen na een doelpunt. Je kunt toch perfect een prachtige sportprestatie vieren zonder dat iedereen op ­elkaar springt. Wat is er mis met een schouderklopje? Het is goed dat die spelers daarop zullen worden aangesproken, maar ik wil er ook niet het einde van de ­wereld van maken. Dit zal geen nieuwe golf inleiden. Voor het overige denk ik wel dat de meeste ploegen zich netjes aan de voorschriften ­hebben gehouden. Maar u moet mij vergeven, ik heb eigenlijk heel weinig live wedstrijden gezien. En het is ­vandaag de dag ook niet meer zo ­simpel om de­ ­samenvattingen te ­bekijken. Dat is een beetje sneu.”

Beheersen

De professor mag gerust zijn. ­Nergens op de Belgische velden zagen we buitensporige vreugdetaferelen. Doku werd niet doodgeknuffeld na zijn knappe goal op KV Mechelen. Olivier Deschacht wist met zijn vreugde geen blijf na zijn kopbalgoal tegen Racing Genk, maar kon zich toch nog net op tijd beheersen. Ook bij de Pro League blikken ze tevreden terug op het ­eerste weekend. “Voor ­spelers die al hun ­leven lang niets anders doen dan doelpunten collectief te vieren, vraagt het even tijd om dat gedrag aan te ­passen”, zegt Pro League-woordvoerder Stijn Van Bever. “Maar buiten die ene fase met Charleroi hebben wij geen enkele opmerking gekregen.”