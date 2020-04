Tessa Wullaert: “Transfer naar Anderlecht? Sta er zeker voor open” KDA/XC

17 april 2020

Belgisch voetbal Tessa Wullaert (27) is einde contract bij Manchester City en staat open voor een transfer naar Anderlecht. Dat vertelde ze vanmiddag aan VTM Nieuws. "Maar ik heb in mijn hoofd nog geen beslissing genomen."

Tessa Wullaert zit ondanks de coronacrisis niet stil. “Deze week heb ik wat meer rust, om zo op te bouwen met het oog op de competitie, die normaal eind juni opnieuw begint. Maar tot vorige week ben ik individueel redelijk intensief bezig geweest. Fietsen, lopen en fitnessen: een gevarieerd programma van City”, klonk het bij de drievoudige winnares van de Gouden Schoen.

“Thuis heb ik veel materiaal om te trainen. Daarnaast heeft de Belgische voetbalbond ons ook voorzien van een spinningfiets. Eigenlijk heb ik weinig last van de coronacrisis. Ik geniet ervan om enkele weken thuis te zijn. Al mis ik uiteraard de trainingen en vooral de wedstrijden.”

Wullaerts contract loopt deze zomer af en lijkt op weg naar een nieuwe club. “Er zijn meerdere opties. Anderlecht is inderdaad geïnteresseerd. De onderhandelingen zijn bezig en ik sta er zeker voor open. Of ik dan financieel moet inboeten? Ja. Dat is niet leuk, maar dan verrijk ik langs de andere kant wel mijn sociaal leven. Ik wacht op het moment dat ik wakker word en weet wat ik ga doen.”

