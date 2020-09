Tessa Wullaert mist intrede bij Anderlecht niet: zes goals in tweede match tegen Zulte Waregem ODBS

05 september 2020

De Anderlecht Ladies hebben een perfecte start van het seizoen genomen. Met topaanwinst Tessa Wullaert in de rangen, werd er met maar liefst 11-0 gewonnen van Zulte Waregem. De drievoudige winnares van de Gouden Schoen was goed voor zes goals. Tine De Caigny nam drie doelpunten voor haar rekening, Sakina Diki Ouzraoui scoorde twee keer. Op de eerste speeldag had Anderlecht de Clásico tegen Standard ook gewonnen (2-0, tweemaal Toloba). Eerder deze week selecteerde bondscoach Serneels acht paars-witte Red Flames met doelvrouw Justien Odeurs, Laura Deloose, Laura De Neve, Charlotte Tison, Kassandra Missipo, Tine De Caigny, Tessa Wullaert en Sarah Wijnants. De Flames spelen twee EK-kwalificatieduels: op 18 september thuis tegen Roemenië en vier dagen later de topper in en tegen Zwitserland.