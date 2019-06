Exclusief voor abonnees Tessa Wullaert krijgt haar tweede Gouden Schoen (en wil er nóg): “Wil tien keer winnen. Of twintig!” Pieter-Jan Calcoen

01 juni 2019

06u30 0 Belgisch voetbal Twee Gouden Schoenen worden er liefst drie. En drie vier. En vier... Tessa Wullaert (26): monoloog van een winnares.

“‘Raar dat zij de Gouden Schoen gewonnen heeft. Ze verdient het niet.’ Ik lees het allemaal niet, wat men op sociale media over mij schrijft. Jammer genoeg doet mijn mama dat wel. De commentaren doen haar pijn, mij minder. Wat mij daarentegen wel raakt... (krijgt ­tranen in de ogen) Onlangs hoorde ik wat een ploeggenote, met wie ik een goeie band had, achter mijn rug over mij vertelt. Het was niet mooi. (zwijgt even) Wellicht is het ingegeven door jaloezie, het hoort er blijkbaar bij. Gelukkig zijn er voldoende anderen die me het succes wel gunnen. Daar trek ik me aan op.”

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis