Terugmatch promotiefinale tussen OHL en Beerschot uitgesteld: “Beste en eerlijkste oplossing” HML/BF

12 maart 2020

17u10

Bron: Belga 0 Belgisch Voetbal De promotiefinale in 1B van zaterdag tussen Oud-Heverlee Leuven en Beerschot zal niet plaatsvinden. De Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani heeft beslist dat de partij "om veiligheidsredenen" niet mag gespeeld worden. De wedstrijd is uitgesteld naar een latere datum. Beerschot won de heenwedstrijd met 1-0.

De match OHL-Beerschot, een beslissend duel voor promotie naar de hoogste voetbalklasse, zou achter gesloten deuren plaatsvinden. Dat beslisten de Pro League en KBVB. Maar Ridouani liet hierop meteen weten de wedstrijd in dat geval te verbieden.

"We kregen signalen van grote samentroepingen van de twee supportersclubs aan het stadion in Heverlee", stelde Ridouani. "De veiligheid is prioritair. Daarom leg ik een verbod op, als de voetbalbond de match niet uitstelt. Ik wil geen grote samenscholingen op het grondgebied van de stad.”

De burgemeester kreeg de informatie over nakende samentroepingen via monitoring door de Leuvense politie. Op Facebook riepen beide supportersclubs op om naar het stadion van OHL af te zakken. Ze plannen er ook allerlei evenementen.

OH Leuven-CEO Willems: “Beste en eerlijkste oplossing”

Peter Willems, CEO van OH Leuven, gaf deze namiddag op een persmoment meer uitleg over de beslissing van de Pro League om de return van de promotiematch tegen Beerschot uit te stellen: “Dit is de beste en eerlijkste oplossing. Na de oorspronkelijke beslissing om de match achter gesloten deuren te spelen, hebben we zelf contact opgenomen met de Pro League dat we dat niet fair vonden.”

“Parallel heeft de Leuvense burgemeester Ridouani beslist dat hij de match zou uitstellen omdat hij vernomen had dat supporters van beide clubs elkaar zouden treffen aan het stadion, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden.” Willems zei voorts dat de club alle richtlijnen van de regering, Pro League en instanties van volksgezondheid over het coronavirus zou volgen: “Het voetbal primeert niet op de gezondheid van de mensen.”

Beerschot vraagt return van 1B-finale in Leuven ten laatste dinsdag te spelen

Beerschot reageert “verrast en verontwaardigd” dat de terugmatch van de promotiefinale op het veld van OH Leuven aanstaande zaterdag verboden is door burgemeester Ridaouni. “Beerschot is verbaasd dat de burgemeester van een middelgrote stad op enkele dagen tijd niet voldoende veiligheidsmaatregelen kan treffen voor een wedstrijd achter gesloten deuren, waarbij eventuele baldadigheden beperkt zouden zijn”, reageren de Ratten. “De veiligheidsmaatregelen waren voorzien op een geladen wedstrijd met meer dan 10.000 supporters. Deze beslissing is dan ook op z’n minst merkwaardig te noemen.”

Beerschot vraagt de Pro League om de finalewedstrijd ten laatste dinsdag 17 maart te laten afwerken. “Zodoende heeft burgemeester Ridouani enkele dagen extra en ruim de tijd de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen en kan hij de veiligheid in z’n stad garanderen.”

UITSTEL OHL-BEERSCHOT

👉 Beerschot is verrast en verontwaardigd dat burgemeester Ridouani de veiligheid niet kan garanderen

👉 We vragen de match te spelen ten laatste op dinsdag 17 maart

👉 Communiqué: https://t.co/MPwAPpM7Hm#thefinal #ohlbee pic.twitter.com/mEo9w29bte K. Beerschot V.A.(@ kbeerschotva) link