Terug naar de ‘definitieve’ Algemene Vergadering van 15 mei: wat werd toen door de Pro League beslist? Een overzicht.

08 juli 2020

22u33 0 Jupiler Pro League Flashback. Op vrijdag 15 mei keurt de Algemene Vergadering van de Pro League met 84,09% van de stemmen het voorstel van de Raad van Bestuur goed. Wat werd toen concreet beslist? Een overzicht .

- Stopzetten competitie. Agendapunt 1. De stopzetting van de Jupiler Pro League na 29 speeldagen. Dit gebeurt in navolging van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van 6 mei. Sportwedstrijden werden daar zowel op professioneel als op amateurniveau opgeschort tot en met 31 juli.

- Club Brugge kampioen, Waasland-Beveren zakt. Het stopzetten van de competitie impliceert dat het klassement na 29 speeldagen als definitief wordt beschouwd. Dat wil zeggen dat Club Brugge kampioen is en dat Waasland-Beveren naar 1B zakt. Jan Breydel spuwt blauwe rook.

- De promotiefinale. Beerschot en OH Leuven moeten voor de start van het nieuwe seizoen hun promotiefinale afwerken. Voor 31 mei moeten zij een exact tijdstip voor die match meedelen aan de Pro League. Als ze dat niet kunnen stijgt de club met het hoogst aantal punten in 1B, behaald in de reguliere competitie, zijnde Westerlo.

- De bekerfinale. Club en Antwerp moeten die hoe dan ook afwerken na 31 juli en voor aanvang van het nieuwe seizoen op 7-8 augustus. Dan blijft enkel het weekend van 1 en 2 augustus over. Op 28 mei geeft de stad Brussel toestemming voor een bekerfinale op zaterdag 1 augustus.

- Het format. Het seizoen 2020-2021 wordt gespeeld met 16 ploegen. Na 30 speeldagen spelen de eerste vier ploegen van het klassement verkorte play-offs voor de titel. Nummers 5 tot 8 spelen play-offs voor het laatste Europese ticket. De laatste in de stand degradeert naar Eerste Klasse B. Er wordt ook gestemd dat dit systeem maar voor één seizoen geldt. Vanaf het seizoen 2021-2022 wordt teruggeschakeld naar het oude format.

- Europese premies. Als compensatie voor de financiële verliezen die tijdens de coronacrisis geleden zijn, staan de ploegen die in het seizoen 2020-2021 Europees spelen 10% van hun startgelden af. Dit vanaf de play-offs van de Champions League of de groepsfase van de Europa League.